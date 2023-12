Quattro chiacchiere con Luciano Boero: “Scrivere per me significa isolarsi dal mondo ed entrare in una dimensione parallela"

Quattro stagioni e venticinque storie, collocate in un arco temporale che va dai primi del ’900 fino ai giorni nostri.

E’ la struttura di “Le galline non mangiano la camomilla” scritto da Luciano Boero.

Si tratta di un romanzo capace di trasformare quell’infinito rincorrersi di colline tra il basso Piemonte e la Liguria, che sono le Langhe, in una tavolozza su cui dipingere pagina dopo pagina, racconto dopo racconto la spensieratezza dell’infanzia, poi la consapevolezza della maturità e infine l’amara constatazione che la vita, come tutte le cose belle, ha una fine.

“Ho sempre avuto il pallino per la scrittura – spiega l’autore, nato a Monchiero (Cuneo) nel 1948 - Già nelle elementari avevo il mio quadernetto segreto dove scrivevo avventure di cow-boys e pellerossa. Il mio sogno era quello di diventare giornalista. Poi le vicende della vita, complice la mia intenzione di diventare un musicista professionista, mi han portato a fare altre scelte. Però la voglia di imbrattare carta mi ha sempre accompagnato”.

Scrivere, per Luciano Boero, è "una fatica letteraria", come vuole il luogo comune, o una passione ristoratrice o altro ancora?

“Sicuramente una passione ristoratrice. Scrivere per me significa isolarsi dal mondo ed entrare in una dimensione parallela. Lì i personaggi vivono, parlano, gioiscono, soffrono e io ho il grande potere di poterne controllare i sentimenti. Di solito inizio a scrivere subito dopo pranzo (sono ormai pensionato e posso farlo), ma il più delle volte mi immergo così profondamente nella storia che non avverto più lo scorrere del tempo. Magari guardo l’orologio e mi accorgo con sorpresa che è già ora di cena”.

“Le galline non mangiano la camomilla” è un racconto potente capace con simpatia di attraversare il tempo restando sempre attuale. Lo immaginiamo come la DeLorean del film “Ritorno al futuro” in formato libro. Conquista e trascina il lettore indietro, alla riscoperta, pagina dopo pagina, di un mondo che non c’è forse più. Come nasce l’idea del libro?

“Avevo già alcuni racconti pronti. Poi, dopo l’incontro con Mauro Baima avvenuto nell’estate del 2022 e, concordato quale dovesse essere il taglio per il libro, mi sono dedicato a scavare nella memoria -specialmente ai tempi della mia infanzia - e buttare giù le storie mancanti, pescando tra i ricordi che man mano facevano capolino nella mia mente. Sono figlio di barbiere, di storie ne ho sentite tante in negozio quando a casa da scuola facevo il bòcia. Racconti incredibili, Anche osé. Lo capivo perché mio padre interrompeva il cliente con un “Atensiùn che sì i è namasnà”. Dopo sei mesi il lavoro fu pronto. Il titolo “Le galline non mangiano la camomilla” ha una genesi curiosa: stavo camminando l’inverno scorso in una stradina di campagna con mia figlia Barbara, quando all’improvviso, davanti a una cascina abbandonata, ho pensato all’aia di mia nonna Maria dove, addossata al muro, cresceva una camomilla rigogliosa, misteriosamente risparmiata dalle galline che beccavano dappertutto. Ebbene, fu lì che mi colse l’illuminazione…

- Barbara, che ne diresti di un racconto intitolato “Le galline non mangiano la camomilla?” –

E lei: - Bellissimo! Di cosa parla? –

- Per ora ho soltanto il titolo, adesso non mi resta che scrivere il resto…-

Il paragone con la DeLorean lo trovo azzeccatissimo. I venticinque racconti spaziano in un arco temporale di quasi un secolo. Ognuno, scrivendolo, mi ha riportato a un’epoca ben precisa. Nella descrizione dei dettagli, in alcune storie molto meticolosa, ho cercato di essere fedele a come erano in QUEL momento”.

C'è un legame speciale con le Langhe? Anche la copertina racconta a suo modo la storia di un piccolo mondo antico.

“Beh, io mi considero un langhetto D.O.C.G. avendo i quattro nonni provenienti da Cissone, Serravalle Langhe, Dogliani e Mombarcaro. Sono nato a Monchiero, lì ho passato la mia infanzia, ma le mie vacanze estive le passavo a Cissone e Serravalle Langhe dai nonni. Non avrei potuto non essere permeato dalla cultura langhetta. Sono persino riuscito ancora a vivere le “veglie” nelle stalle, prima che la televisione e il suo “Lascia o raddoppia” facesse irruzione fin nelle più sperdute frazioni. La copertina viene da una foto ingigantita che vidi sotto l’ala dell’ex mercato di Serravalle Langhe. Quella bambina imbronciata davanti alle galline subito mi colpì. Mi dissi che “quella” era la copertina ideale del libro. Mauro Baima e Giancarlo Sandretto ne furono entusiasti. Poi, alla ricerca della foto originale, ho scoperto che la proprietaria – che è anche la bambina raffigurata – era Vilma, una ragazza che avevo già incontrato negli anni ’60 al tempo de “Gli Scoiattoli”, il complesso di cui facevo parte”.

Da sempre appassionato di musica, hai militato in diversi gruppi: dall’esordio con “Gli Scoiattoli” alla “Locanda delle Fate”, una delle più apprezzate band italiane di rock progressive. Ci racconti qualcosa del Luciano musicista?

“Mio padre era un barbiere, ma, come si conviene alla miglior tradizione italiana, anche un musicista. Suonava principalmente il sassofono, ma qualunque strumento gli capitasse tra le mani sapeva come cavarci della musica. Io lo seguivo alle veglie nelle sale da ballo quando era impegnato con la sua orchestra. Lui voleva che imparassi la fisarmonica, così a cinque anni cominciò a insegnarmi a leggere le note e il solfeggio, con l’intenzione poi di mandarmi a lezione da un maestro per la parte pratica. A me la fisarmonica non piaceva. Ero attirato invece dal chitarrista, tal Lino Celsi: giovane, aitante, dal bel ciuffo alla Elvis, su cui confluiva l’attenzione del gentil sesso. Provavano a casa nostra, Lino lasciava da noi la chitarra e io di nascosto la strimpellavo. Mio padre alla fine mi scoprì, ma mi assecondò a patto che mi ci dedicassi seriamente. Poi, con un gruppetto di coetanei formammo il primo complesso: Gli Scoiattoli. A sedici anni già suonavamo nelle sale da ballo. Più tardi, invece passai dalla chitarra al basso e mi aggregai a un gruppo di ragazzi astigiani, i “Sound & Music”, da cui si originò nel 1971 la “Locanda delle Fate”. Quando cominciammo a fare musica nostra, ci capitò la fortuna di essere notati dalla Polydor, che ci affidò al noto produttore Nico Papathanassiou, fratello del più celebre Vangelis. “Forse le lucciole non si amano più”, pubblicato nel ’77, fu il nostro primo album, quello che più di tutti viene oggi ricordato. A dispetto delle poche migliaia di copie vendute in Italia, fu invece vendutissimo in Giappone (circa 150.000 copie) e nei paesi del Sudamerica. Con la Locanda ci fu una reunion dal 2010 fino a 2017, con gran parte dei membri originali. In quei sette anni abbiamo girato l’Italia in lungo e in largo e in più abbiamo tenuto concerti in Francia, Belgio, Giappone, Messico e Brasile.

Che rapporto c’è tra la musica e la scrittura?

“Racconti e canzoni coeve sono sinergici nel suscitare emozioni, un po’ come succede nei film con la colonna sonora. Il fine è far accomodare il lettore sul sedile di quella DeLorean da te precedentemente citata e rendere il viaggio il più immersivo possibile. È una caratteristica che ho utilizzato in tutti i miei libri precedenti. Nelle presentazioni dal vivo, poi, mi è sempre piaciuto far precedere ad ogni lettura un accenno della canzone citata all’inizio del racconto o del capitolo. È mia intenzione farlo anche per “Le galline non mangiano la camomilla”».

Cosa bolle in pentola nel futuro di Luciano Boero?

“mi piacerebbe cimentarmi in qualcosa di nuovo. Anche qualcosa rivolto ai bambini; canzoni, libri, perché no? Sempre che “la ragazza del tirassegno” sia d’accordo, ovvio. Detto così sembra un messaggio criptico, ma chi leggerà il libro, lo capirà”.

C’è un ringraziamento particolare che vuoi fare per il libro?

“Prima di tutto un mio ringraziamento va a Adriano Francia, mio amico da vecchia data e autore nella stessa collana, che ha fatto conoscere in anteprima all’editore qualche mio racconto. Un po’ il mio Brian Epstein, se immeritatamente mi si passa il parallelismo beatlesiano. Poi, ovvio, a Mauro e Giancarlo che mi han dato fiducia, mi hanno indirizzato e infine han fatto un lavoro pregevole per ciò che riguarda la veste grafica. Questo lavoro, come indicato nelle prime pagine, è dedicato ad Alberto Gaviglio, scomparso da poco. Lui è stato mio compagno nella Locanda delle Fate come musicista e autore della gran parte dei testi. “Due gemelli separati alla nascita”, così amava definirci per le assonanze artistiche. Al telefono gli raccontavo spesso la trama dei racconti che avevo in testa: lui ogni volta ne era entusiasta e sempre mi diceva che dovevo assolutamente farli pubblicare. Adesso che il lavoro è concluso, un grazie per tanta fiducia glielo devo con tutto il cuore, ovunque lui sia”.