Racconigi: un esperto a disposizione dei cittadini per risolvere il problema piccioni

Continuano gli interventi portati avanti dal Comune di Racconigi per contrastare il problema dei piccioni: dopo il posizionamento di una barriera ecologica sul complesso di Santa Chiara, il Comune mette a disposizione dei cittadini la consulenza del dottor Moreno Dutto, che offrirà le proprie competenze a tutti i racconigesi che ne faranno richiesta.

Il dottor Dutto sarà presente in municipio (primo piano) per incontrare i cittadini e per stabilire eventuali sopralluoghi, nelle seguenti date e orari: 7 dicembre, 14 dicembre e 21 dicembre, dalle ore 9 alle ore 12. Sono inoltre in programma altri incontri nei prossimi mesi.

“Invitiamo i cittadini ad avvalersi di questo strumento unico messo a disposizione dall’Amministrazione: chiunque abbia bisogno di consigli e pareri per mettere un freno alle problematiche causate dalla presenza massiccia e invasiva di piccioni e altri volatili in edifici privati potrà ricevere il parere di un esperto in modo totalmente gratuito – fa sapere il consigliere con delega all’Ambiente Enrico Mariano –. Come Amministrazione stiamo portando avanti un piano per risolvere questa criticità. Il dottor Dutto sarà consulente del Comune fino al 2025 ed è in fase di realizzazione una mappa dei principali siti di nidificazione a Racconigi”.