"Avete professionalità e cuore": ll grazie del Piemonte alla squadra della Maxiemergenza per la missione in Turchia [VIDEO]

Oggi, a Levaldigi, nella sala conferenze dell'aeroporto, sono stati consegnati i riconoscimenti ai sanitari e volontari di Protezione Civile che a febbraio scorso hanno portato soccorso alla popolazione turca colpita dal terremoto.

Il team sanitario, coordinato da Mario Raviolo della Maxiemergenza della Regione Piemonte, è composto da 76 persone: sei chirurghi, un medico infettivologo, quattro medici urgentisti, un medico pediatra, cinque medici anestesisti, tre chirurghi ortopedici, due ginecologi, un’ostetrica, un fisioterapista, 31 infermieri (inclusi coordinatori, strumentisti, infermieri sala operatoria), due tecnici di radiologia, due tecnici di laboratorio, un assistente amministrativo, un ingegnere, tre tecnici logisti e 12 tecnici logistici afferenti al Coordinamento regionale del Volontariato di Protezione civile.

A loro è arrivato il grazie della Regione Piemonte nella persona del presidente Alberto Cirio, dell'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, del direttore generale dell'Asl Cn1 Giuseppe Guerra e di tante autorità intervenute per l'importante momento.

Il presidente Cirio ha preso la parola per primo: "Non è un ringraziemento di maniera, di quelli che uno deve fare, ma lo abbiamo voluto. Il Piemonte eccelle in tante cose ma soprattutto nelle sue persone. Quando abbiamo consegnato l'ospedale alla Turchia, ho visto e toccato con mano la quantità di salute e di amore che avevate portato in quella terra martoriata dal terremoto. Il nostro era l'unico luogo di vita. Attorno c'erano distruzione e abbandono. Voi andate dove c'è bisogno; lo fate per persone che non avete visto e non rivedrete mai più. Questo fa parte del cuore. Avete tanta professionalità, ma questa si acquisisce. Invece, il cuore o ce l'hai o non ce l'hai".

E' poi seguito il momento della premiazione

L'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi ha anche parlato del futuro ospedale da campo, totalmente nuovo, che prenderà il posto di quello regalato alla Turchia.

Nuova sede per l'EMT2, riferimentio nazionale per le emergenze sanitarie: a Fossano in arrivo 7milioni di euro per la costruzione del nuovo edificio che ospiterà la struttura.