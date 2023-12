Una truffa dietro all’annuncio di quella casa vacanze in Liguria: dopo il risarcimento arriva la remissione di querela

Dopo aver ottenuto un risarcimento ha rimesso la querela e per questo, nei confronti di G. F., accusato di truffa in tribunale a Cuneo, il giudice ha pronunciato il non dover procedere.

La vicenda risale all’estate del 2017 quando una 43enne di Fossano, in cerca di un alloggio al mare dove trascorrere le vacanze, venne raggirata da G.F. La donna, tra i vari annunci online, ne scorse uno pubblicato sul portale subito.it, annuncio che proponeva la locazione di un appartamento a Finale Ligure, in provincia di Savona, dietro a un corrispettivo di 1.000 euro.

“Contattai l’inserzionista – spiegò in aula la fossanese -. Era una donna. Mi disse di prenotare in fretta perché le richieste erano molte. Inoltre, al momento della prenotazione avrei dovuto versare la metà del canone d’affitto: 500 euro. Non voleva un bonifico, ma un versamento sulla carta prepagata. Ho fatto così”.

Ottenuta la ricarica la proprietaria dell’alloggio si rese irraggiungibile e la vittima della truffa andò a presentare querela dai Carabinieri di Fossano: “Mi sono fidata. Le avevo chiesto delle informazioni riguardanti gli interni dell’appartamento e la signora mi aveva dato la descrizione. Inoltre, l’indirizzo che veniva fornito nell’annuncio esisteva. Ed era proprio affacciato sul mare, come descritto”.

A seguito delle indagini, emerse infatti che l’utenza telefonica contattata dalla persona offesa appartenesse alla signora F., residente a Napoli e che la carta prepagata su cui era stata effettuata la ricarica fosse in uso a G.F., suo marito.