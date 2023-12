Collane da uomo: le ultime tendenze in fatto di stile

Dalle catene robuste a quelle più sottili, le tendenze nel mondo dei gioielli e, più in particolare, delle collane da uomo, stanno attraversando una dinamica evoluzione. Vediamo quali sono le ultime novità che stanno definendo i principali trend.

Il minimalismo fa tendenza

Quando si tratta di collane uomo, una delle tendenze dominanti è il ritorno al minimalismo. Le collane sottili e i pendenti minimali sono diventati un elemento essenziale per coloro che cercano uno stile discreto ma raffinato. Catene sottili in oro o argento, indossate singolarmente o in set con collane di varie dimensioni, offrono un tocco di eleganza senza sforzo. I pendenti minimali, come piccoli charms o simboli significativi, aggiungono un elemento personale e distintivo alle catene, senza risultare troppo vistosi. Questo stile è perfetto per chi cerca un look raffinato e alla moda senza eccessi.

Le catene più robuste

Tra le tendenze del mondo dei gioielli, spuntano anche le catene robuste che stanno vivendo una vera e propria rinascita. Ispirate allo stile punk e rock, queste collane da uomo aggiungono un tocco audace e maschile a qualsiasi look. Le più apprezzate sono le catene in acciaio inossidabile (anche in colore nero) e quelle in oro, entrambe abbinate il più delle volte a ciondoli distintivi o a dettagli di design unici. Le collane in questo stile sono perfette per coloro che vogliono sfoggiare un gioiello che trasmetta forza e una gran voglia di osare.

Legno, pelle e perline

Un'altra tendenza in crescita nel mondo delle collane da uomo si concretizza nell'uso di materiali come il legno, la pelle e le perline, i quali aggiungono un tocco bohemien al guardaroba maschile. Questi materiali conferiscono ad ogni outfit un aspetto più casual e al tempo stesso chic. Proprio per questo, le collane realizzate con questi materiali si presentano come la scelta ideale per il tempo libero e anche per chi desidera creare un contrasto interessante con abiti più formali. Oltre a essere alla moda, le collane con dettagli in legno o pietre naturali possono anche trasmettere un senso di connessione con la natura.

Collane da uomo “a strati” per un look contemporaneo

Infine, non possiamo fare a meno di parlare della tendenza del “layering” che non è più riservata solo alle donne. Gli uomini stanno sempre più abbracciando la pratica di indossare più collane contemporaneamente con l’intento di creare un look raffinato e al tempo stesso dinamico. Combinare catene di lunghezze diverse, con materiali e stili contrastanti, aggiunge un tocco di originalità e complessità al look. Questa tendenza offre una grande flessibilità, consentendo di personalizzare il proprio stile in modo unico. Proprio come le precedenti tendenze nel mondo delle collane da uomo, permette di esprimere la propria individualità attraverso gli accessori.