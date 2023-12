Edoardo Tomatis è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Edili di Ance Cuneo

Edoardo Tomatis, 27 anni, è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di Ance Cuneo, sezione di Confindustria Cuneo. Ad eleggerlo, sono stati i giovani imprenditori edili della provincia di Cuneo, riuniti in assemblea oggi.

Edoardo Tomatis ha iniziato la sua esperienza lavorativa nel 2018 nell’impresa di famiglia, occupandosi in un primo momento dell’amministrazione, per poi dedicare attenzione allo sviluppo di nuove soluzioni sugli impianti di produzione in sede.

Il motto dell’azienda è “troveremo una strada… o ne costruiremo una!".

Il giovane imprenditore ha riferito che “uno degli elementi distintivi della nostra azienda è la costante ricerca di innovazione e sostenibilità, mirando alla fornitura di prodotti di alta qualità rispetto a prodotti in grande quantità, poiché l’obiettivo dell’azienda è storicamente uno: costruire valore”.

Il neo presidente, che succede a Sabrina Bertone (Bertone Costruzioni S.r.l., Chiusa Pesio), guiderà i giovani edili della Granda per il quadriennio e siederà di diritto nel Consiglio direttivi senior di ANCE Cuneo, presieduto dal presidente di ANCE Cuneo, Gabriele Gazzano.

“Obiettivo del mio mandato sarà creare unione e sinergia tra i giovani del gruppo, cercando di organizzare eventi di interesse utili alla crescita del mondo delle imprese edili. In concerto con le iniziative proposte dai Giovani di ANCE Piemonte, darò particolare attenzione alla formazione e mi impegnerò per attrarre nelle nostre aziende i giovani che si stanno avvicinando al mondo del lavoro, affinché comprendano che quello dell’edilizia è un mondo in cui possono crescere e raggiungere traguardi professionali importanti”.

Il Consiglio direttivo che guiderà il Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Cuneo fino al 2027 risulta pertanto così composto:

Presidente

TOMATIS EDOARDO dell’Impresa TOMATIS GIACOMO S.R.L. - Caraglio

Vice Presidenti

BERTONE SABRINA dell’Impresa BERTONE COSTRUZIONI S.R.L. - Chiusa Pesio

LOVERA ENRICO dell’Impresa COSTRADE S.R.L. – Saluzzo

Consiglieri

BAUDINO GABRIELE dell’Impresa BAUDINO EMILIO & C. S.R.L. - Pianfei

MARAZZANI GIULIA dell’Impresa SOMITER SRL - Saluzzo

MONDINO JESSICA dell’Impresa MONDINO COSTRUZIONI S.R.L. - Magliano Alpi

TONELLO ANDREA dell’Impresa S.A.I.S.E.F. S.P.A. - Mondovì

VAJENTE NICCOLO' dell’Impresa RAMERO ALDO & C. S.R.L. - Cuneo