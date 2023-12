LAGO, arredi modulari interamente “Made in Italy” dedicati a contesti pubblici e privati

Azienda italiana fondata nel 1976, che dà forma a raffinate soluzioni d’arredo, totalmente Made in Italy”, LAGO propone un’ampia selezione di mobili, risultato di studi e ricerche approfondite. Sono prodotti duraturi, curati e di elevata qualità. Gli arredi, oltre ad esaltare l’unicità delle abitazioni private, sono dedicati anche a luoghi destinati alla collettività, quali ristoranti e negozi.

LAGO intende il design come un potente strumento di trasformazione sociale. Infatti, è concepito come una vera e propria disciplina, in grado di produrre senso e non solo prodotti. L’azienda disegna scenari che mirano a migliorare la qualità della vita, alimentando empatia e cultura tra gli spazi interni e le persone che li vivono quotidianamente.

I valori su cui si fonda l’azienda sono numerosi. Per ciò che riguarda la fase di produzione, LAGO impiega unicamente materiali di elevata qualità, che non impattano sull’ambiente. Tale attenzione è evidente anche nella LAGO Fabbrica, luogo in cui prendono forma gli arredi, dove sono implementate apposite misure, in linea con i più rigorosi standard internazionali.

A ciò si uniscono anche la qualità e la ricerca per l’eccellenza, ulteriori elementi cardine nell’identità aziendale. Del resto, tutti i prodotti che fanno parte dell’offerta di LAGO sono il risultato di ricerche e studi accurati. Senza dimenticare, inoltre, che alle macchine si affianca il prezioso contributo umano, che combina l’affidabilità dei processi industriali alla dedizione che solo la cura artigianale sa garantire.

Viene adottato un design modulare e versatile, concepito per offrire la massima flessibilità e personalizzazione. Dai mobili camera da letto all’arredamento soggiorno, i prodotti sono dedicati sia ai contesti privati, ma anche agli ambienti pubblici. Inoltre, si caratterizzano per le linee semplici ed essenziali, unite ad un design ricercato e senza tempo.

Credendo nel grande potenziale offerto dall’ambito digitale, LAGO mette l’individuo al centro delle proprie iniziative, potendo contare anche su una community in continua crescita, composta da oltre 25 milioni di utenti. L’impegno per potenziare il proprio ecosistema digitale, infatti, è supportato da vari progetti.

Oltre alla consulenza d'arredo personalizzata e al configuratore online, nel 2023 è stato introdotto il nuovo sito web, progettato per fornire un'esperienza di navigazione inclusiva e personalizzata, permettendo anche la riduzione dei costi, dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 fino al 40%.

La storia di LAGO, non a caso, risale già al 1800, periodo in cui iniziarono ad essere prodotti i primi mobili in legno. Giunta alla quarta generazione, nel 2006, l’azienda si è aperta al mercato internazionale, proponendo ai clienti il suo moderno design modulare, combinato con una comunicazione non convenzionale e un forte orientamento verso il mondo digitale. È il giovane imprenditore Daniele Lago che conduce l’azienda in questa fase, investendo sulla cultura come asset strategico per lo sviluppo.

LAGO, attualmente, può contare su un team di manager qualificati e su oltre 200 collaboratori. L’impresa, ancora in fase di espansione, è attiva in più di 20 Paesi in tutto il mondo, con oltre 400 negozi selezionati.