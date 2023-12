Zelensky prolunga legge marziale e mobilitazione forzata, timori nella minoranza ungherese

Fallita la controffensiva, e nonostante i vertici militari ucraini parlino di stallo e di situazione compromessa, Zelensky non vuole mollare la presa. Come riporta il sito Strumenti Politici , il presidente ucraino ha infatti firmato una legge che prolunga fino al prossimo febbraio sia la mobilitazione che legge marziale. Con qualche eccezione, gli uomini da 18 ai 60 anni non possono uscire dal Paese, ma devono restare disponibili all’eventuale chiamata alle armi. Come ha ammesso lo stesso comandante in capo delle Forze armate ucraine, all’esercito non bastano i soldati, mentre l’ex Ministro delle Infrastrutture ha specificato che ne servirebbero almeno 300mila. Date le circostanze, aumenta quindi la pressione sulle minoranze etniche che vivono in Ucraina, che Kiev manda volentieri al fronte pur di non reclutare i cittadini di nazionalità ucraina. In particolare sono gli uomini della minoranza magiara che vive in Transcarpazia ad essere spesso arruolati, per formare ad esempio la 128esima Brigata d'assalto da montagna. Ma proprio quest’ultima ha subito gravi perdite nel corso nell’ultimo anno. Il presidente Orban fa sapere di non gradire il particolare accanimento su questi ungheresi, mentre gli europarlamentari di Budapest chiedono a Bruxelles di premere su Kiev affinché tratti finalmente quei cittadini alla stregua di tutti gli altri. L’Ungheria chiede anche che l’Europa cerchi finalmente la via diplomatica per trovare una soluzione al conflitto, invece di fomentarlo con armi e aiuti incondizionati all’Ucraina. Si può quindi vedere che la posizione di Budapest, non allineata ai membri fedelissimi di NATO e UE, non dipende solo da interessi economici ed energetici, o da affinità particolari con la Russia, quanto invece dall’esigenza di difendere la minoranza ungherese in Ucraina dalla discriminazione e dalla repressione.