Cuneo, per i festeggiamenti di Sant'Ambrogio la Missa Papae Marcelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina

Mercoledì 6 Dicembre alle 21.00 la Chiesa di Sant'Ambrogio a Cuneo ospita l’esecuzione della Missa Papae Marcelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina in occasione dei festeggiamenti di Sant'Ambrogio. L’opera verrà interpretata dal Coro del Progetto Palestrina creato e diretto da Flavio Becchis. Il programma prevede, oltre all’esecuzione della celebre Messa, anche brani presenti nel I e II libro di Mottetti redatto dal celebre compositore.

“Il progetto Palestrina, spiega il direttore del coro Flavio Becchis, vuole rendere omaggio a un compositore che viene considerato colui che salvò la polifonia durante la controriforma. La nascita di questa formazione corale, composta da una ventina di cantori, rappresenta la realizzazione di un sogno che ho da molti anni”.

Giovanni Pierluigi da Palestrina fu uno dei massimi compositori di musica polifonica sacra del 16° secolo. Visse per tutta la vita a Roma, alla corte dei papi, rivestendo l'incarico di maestro di cappella presso le principali basiliche patriarcali per oltre quarant'anni. Palestrina fu celebre sia in vita sia dopo la sua morte; le sue composizioni assunsero a modello insuperato della polifonia vocale sacra rinascimentale della Chiesa Romana e sono tutt'oggi un riferimento per lo studio della composizione, in particolare della tecnica del contrappunto.

Sull’origine di questa Messa ci sono pareri discordanti fra realtà e mitologia. Per alcuni, fu realizzata per celebrare l’elezione sul soglio pontificio del Cardinale Marcello Cervini (acclamato però nel 1555) e quindi decisiva per salvare la polifonia dal possibile ritorno alla monodia gregoriana. Più verosimile invece che, stampata nel 1567, la Missa volesse rendere omaggio a “aspirazioni estetiche” del Papa Marcello (il cui pontificato durò pochissimo) in merito alla chiarezza delle parole nella musica liturgica e sull’appropriatezza della musica stessa rispetto alle parole. Di certo c’è che la Missa Papae Marcelli è la più celebre ed eseguita fra quelle di Palestrina ed era solitamente cantata in epoca preconciliare, durante il rito dell’incoronazione papale.