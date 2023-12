Giornata Internazionale della montagna, a Cuneo la prima del film “Pasang: all'ombra dell'Everest”

La Città di Cuneo partecipa, lunedì 11 dicembre, alle iniziative che in diversi luoghi d’Italia e non solo, si svolgono per la Giornata internazionale della montagna. Poiché il 13 ottobre scorso a Sonthofen, in Germania, Cuneo è stata insignita del titolo di “Città Alpina 2024”, questa giornata acquista ancora maggiore importanza per il territorio cuneese.

Presso il Cinema Monviso, in via XX Settembre 4, alle ore 21, ci sarà la proiezione in anteprima nazionale del film “Pasang: all'ombra dell'Everest” di Nancy Svendsen. Il film, che narra la storia drammatica e avvincente della prima donna nepalese che ha scalato il tetto del mondo, è stato premiato dal CAI con il Premio Mario Bello 2023 del Centro di cinematografia e cineteca del Club alpino italiano all’ultimo Trento Film festival. L’anteprima cuneese è inserita nella programmazione del festival internazionale “Leggere le montagne”, organizzato dalla Convenzione delle Alpi che riunisce – a livello internazionale - gli eventi della giornata della montagna.

La proiezione sarà l’occasione per gettare un ponte ideale tra i temi della Giornata internazionale della Montagna, la proclamazione di Cuneo Città alpina dell’anno e il Cuneo Montagna Festival, che dopo il successo dell'edizione 2023, è già in calendario per la prossima primavera. Sarà un anno dedicato alla montagna e questa anteprima diventa il primo appuntamento di un ricco calendario che prenderà avvio e verrà presentato da gennaio 2024.

L’inizio del film sarà preceduto da un breve saluto della Sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero e dell’Assessora alla Metro Montagna, Sara Tomatis, che renderanno ufficiale il cammino di “Cuneo Città Alpina 2024”.