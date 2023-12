Saluzzo pronta per l’accensione delle luci di Natale: attesa la performance dei cigni con le ali meccaniche

Poesia, abilità, sogni, tutto condensato in 80 minuti per le strade del centro di Saluzzo.

Domani sabato 2 dicembre alle 16.45 arriverà in centro un curioso stormo di cigni: "Giungono da antichi mondi dimenticati, annunciatori di sogni lieti, di visioni delicate e gioiose, di messaggi di ritrovata armonia...”.

Ritorna la compagnia Teatro per Caso dopo il grande successo dello scorso anno, quando Saluzzo si è incantata davanti all'esibizione itinerante Moonlight - Luce di luna.

Questa volta gli attori presenteranno la performance “World of Wonder”, selezionata tra oltre 100 compagnie per lo show case europeo “Festival of Fools” - Belfast (UK) - Febbraio 2021.

L’esibizione vedrà due artisti sui trampoli e un personaggio a terra con carretto musicale. Le ali meccaniche dei maestosi cigni create, progettate e costruite dalla compagnia, sono in grado di raggiungere un’apertura di 5 metri.

A seguire, dalle 17,30 l'apertura della stagione natalizia con l'accensione delle luminarie del Comune di Saluzzo, in collaborazione con Ascom.

Si accenderà anche il grande albero, illuminato a led e decorato, che quest'anno si sposta qualche metro e brillerà sul rialzo di piazza Garibaldi. Accensione grazie all’energia 100% rinnovabile fornita da eVISO e certificata tramite le Garanzie d’Origine.

Domenica 3 invece sul territorio, arrivano due mercatini del Natale -(proposta natalizia firmata Terres Monviso) e Saluzzo darà avvio allo shopping natalizio con negozi aperti.

Per l’occasione, una novità: arriva a Saluzzo Parade 78 che con attività per grandi e piccoli, promette di far divertire tutti. Dalle 10 alle 17 verranno proposti giochi basati sulla destrezza, l’agilità e la coordinazione. "Sarà l'occasione per giocare assieme, un momento di scambio tra generazionie di crescita collettiva. Vi aspetta una piazza di giochi di legno rivisitati decine di anni dopo la loro creazione, attraverso il fil rouge della luce".

Dalle 15, sarà la tradizione a farla da padrona con Dino Tron e le sue cornamuse natalizie. Polistrumentista (fisarmonica, organetto, fifre, cornamuse occitane), alla metà degli anni’80 inizia, giovanissimo, a interpretare musica occitana, collaborando con gruppi folcloristici eformazioni di folk-revival dell’area pinerolese. Nel 1990 affianca Sergio Berardo e Riccardo Serranella rifondazione di Lou Dalfin, il più noto e longevo gruppo di musica d’OC.

In allegato gli appuntamenti de "Il tuo Natale a Saluzzo" fino al 14 dicembre.

Altre informazioni e programma su www.fondazionebertoni.it | ww.visitsaluzzo.itwww.confcommerciosaluzzo.it | www.ccnsaluzzo.it