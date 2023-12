Dalla Regione a Monastero di Vasco 70mila euro per la regimazione delle acque di località Gandolfi

"Sono particolarmente contento di questa notizia - commenta il Consigliere Provinciale e anche Consigliere Comunale di Monastero di Vasco, Pietro Danna - in quanto l'intervento in questione ci consentirà di migliorare sensibilmente la regimentazione delle acque che sono portate a valle lungo la strada provinciale 36 e che in questi anni hanno causato rilevanti danni ai residenti della zona, con i quali abbiamo mantenuto un dialogo costante in attesa di ottenere i fondi necessari per realizzare l'intervento richiestoci. Rilevando che il risultato è anche merito della ottima sinergia tra Comune e Provincia, che hanno presentato una domanda congiunta di finanziamento, ci tengo a ringraziare personalmente l'Assessore Regionale Marco Gabusi, unitamente ai suoi validi collaboratori, per l'interessamento dimostrato e per la costante attenzione alle esigenze del territorio e degli enti locali tutti: è grazie ad amministratori come Marco che anche i più piccoli comuni possono sentire vicina la Regione Piemonte nei momenti del bisogno".