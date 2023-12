Il Liceo De Amicis di Cuneo ha accolto ventisei studenti di Chambéry in occasione di Scrittorincittà

La manifestazione “Scrittori in città” si è appena conclusa lasciando nei lettori pensieri, riflessioni e spunti per nuove letture. In occasione di questo evento, il Liceo E. De Amicis di Cuneo ha avuto il piacere di accogliere 26 studenti del Liceo “La Ravoire” di Chambéry, ospitati dai loro corrispondenti delle classi terze del Liceo Linguistico e del Liceo Economico-sociale. I ragazzi hanno lavorato insieme sul romanzo “Mourir avant que d’apparaître” dello scrittore Rémi David, autore selezionato per il “Premier Roman”. Il venerdì 17 novembre, nei locali del De Amicis, l’autore è stato intervistato dai ragazzi e ha svolto con loro un atelier di scrittura creativa. Grazie a questo scambio gli studenti liceali hanno avuto l’opportunità di vivere con i loro colleghi d’oltralpe dei momenti di studio ma anche di convivialità, di socializzazione e divertimento. Gli italiani si sono improvvisati guide turistiche per far conoscere ai loro nuovi amici la città di Cuneo, i suoi monumenti e le sue piazze. Gli studenti francesi hanno apprezzato in modo particolare la vivacità della nostra realtà e soprattutto l’accoglienza nelle famiglie. Lo scambio si concluderà nel mese di maggio a Chambéry ed è stato organizzato e curato nelle sue varie fasi, a cui va il doveroso ringraziamento delle famiglie e di tutta la scuola, dalle professoresse Patrizia Brondello, Alessandra Dutto e Susanna Ricci e dalle colleghe francesi Delattre Claire et Janin Laurence.