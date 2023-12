Liceo Ancina di Fossano, ecco il Circolo dei Lettori creativi dove la letteratura è “lettera viva”

I numeri parlano chiaro e dall’alto dei suoi 14 anni di attività con oltre cento titoli passati in rassegna (di cui 44 letti e commentati insieme) il Circolo dei Lettori creativi dell’Ancina ha tutte le carte in regola per guardare con ottimismo al prossimo anno. La campagna di iscrizioni tra gli studenti del triennio, i loro genitori e il personale del Liceo si è appena conclusa con l’adesione di 73 “soci”.

E proprio a loro si deve la scelta dei tre libri che costituiranno l’ordine del giorno di altrettante riunioni del Circolo, sin d’ora calendarizzate per i mesi di gennaio, aprile e settembre 2024: i 73 iscritti hanno infatti scelto, entro una rosa di proposte, i lavori di loro interesse e la democrazia letteraria ha premiato tre opere, tutte di giovani scrittrici italiane, con “La Malnata” di Beatrice Salvioni prima con 53 voti e a seguire “Balena” di Giulia Muscatelli e “Come vento cucito alla terra” di Ilaria Tuti con rispettivamente 43 e 41 preferenze.

Nelle settimane che li separano dalle riunioni programmate (che si terranno en plein air nel parco cittadino davanti al liceo o nella biblioteca o in modalità forum, a seconda della stagione e del meteo), i lettori creativi non si perderanno certo di vista: avranno infatti anche quest’anno a loro disposizione uno spazio tutto loro, telematico ma non per questo meno denso di dialogo, all’indirizzo https://lettoriancina.forumfree.it/ dove avranno modo di confrontarsi con i propri “colleghi” con messaggi, domande e suggestioni che, come in passato, impreziosiranno il cammino della lettura, rendendolo più stimolante e condiviso. E proprio sul forum avverrà il primo incontro dedicato al racconto autobiografico “Balena”, a partire da mercoledì 17 gennaio 2024.

Il Circolo è stato avviato sin dal 2009 grazie all’iniziativa del prof. Gianfranco Bosio che da quest’anno si gioverà della collaborazione del collega, anche lui docente di lettere all’Ancina, Simone Dalmasso: in questi anni l’associazione ha saputo suscitare l’interesse e le fantasie di centinaia di lettori, di cui un’apposita sezione, raggiungibile dalla homepage del sito internet del Liceo, documenta le attività, tra l’altro ospitando anche un podcast che consente di ascoltare l’incipit dei tre romanzi prescelti per l’anno in corso nella viva voce dello studente nonché lettore creativo Gabriele Bruno, con la collaborazione della prof.ssa Ida Noero.

Tutti buoni motivi, per i due docenti Gianfranco Bosio e Simone Dalmasso, per essere fiduciosi: “Anche quest’anno – dicono – ad ogni incontro avremo il privilegio di unirci a lettrici e lettori che vorranno condividere qualcosa, anche solo una frase, del romanzo che più li ha colpiti, spesso collegandola al proprio vissuto. E così, ancora una volta, proveremo la gioia impagabile di verificare che, nel Circolo e grazie al Circolo, la letteratura non è lettera morta ma lettera viva”.