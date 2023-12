Bimbi e ragazzi di Rifreddo all'opera per costruire l'albero di Natale della biblioteca

I bimbi all'opera per costruire l'albero di Natale di Rifreddo

Lo spirito natalizio ha già avvolto il piccolo Comune di Rifreddo in Valle Po. Sabato scorso infatti bambini e ragazzi della scuola materna e della scuola elementare del paese si sono ritrovati per “costruire” l’albero della biblioteca comunale. Non si è trattato però delle solite operazioni di addobbò ma di una vera e propria realizzazione di tutto quanto occorre per avere un bell’albero di Natale.

L’iniziativa partita dal Comune guidato dal sindaco Cesare Cavallo si intitolava “Decoriamo l’albero di Natale della Biblioteca” ed ha visto ritrovarsi nel Salone sotto alle scuole elementari un gran numero di bambini, ragazzi, genitori e volontari. Gli stessi si sono messi all’opera con carta, forbici, colla e quant’altro necessario per realizzare dei coloratissimi addobbi. Dopo due orette di lavoro il materiale era pronto per la decorazione dell’albero. A questo punto soddisfatti del risultato i “lavoratori” si sono concessi una bella merenda ed un po’ di gioco in compagnia.

Rifocillato il gruppone ha deciso di procedere al trasferimento in biblioteca delle decorazioni ed ha provveduto a sistemarle sull’albero. Albero che è poi stato sistemato davanti alla porta del balcone centrale del palazzo municipale in modo che sia visibile da tutti coloro che transitano in piazza della Vittoria. Molto soddisfatti dell’iniziativa gli amministratori comunali.

“Sono veramente contento - ha infatti commentato il vicesindaco Elia Giordanino - per l’ottima riuscita dell’iniziativa. La nostra biblioteca comunale cerca di essere particolarmente attiva nel proporre attività per i più piccoli, coinvolgendo le scuole, lettrici delle librerie della zona e attraverso il sistema bibliotecario di Fossano, Saluzzo e Savigliano, con l’obiettivo di avvicinarli alla lettura ma anche come occasione di socializzazione e divertimento”.

Alla giornata ha partecipato anche il sindaco Cesare Cavallo che ha aggiunto: “Ci tengo molto a ringraziare tutti i volontari del gruppo biblioteca per l’impegno e le attività svolte ed in particolare Erika Mustazzu per aver coordinato brillantemente il laboratorio ricordo poi a tutti che la biblioteca comunale è aperta tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 17.30, il mercoledì e il venerdì sera dalle ore 20.30 alle ore 22”.