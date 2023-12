Questa sera (ore 21) nuovo appuntamento con “Time Out”; Ospiti Beatrice Molinaro e Bruno Napolitano

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con il format “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A1 e A2, ideato e prodotto dal Gruppo editoriale More News. Titolo dell’ottava punta stagionale: “SFIDA CAPITALE”, visto che la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo domenica sarà impegnata nella sfida contro le capitoline della Roma Volley.

Per parlare di questa partita e di tanto altro, ci sarà come ospite in studio la centrale delle “Gatte” Beatrice Molinaro. Un collegamento, invece, riguarderà la sfida che attende la Lpm Bam Mondovì sul campo della Narconon Melendugno. Dal Salento, infatti, per Time Out ci sarà l’allenatore della formazione leccese Bruno Napolitano.

Nel corso della puntata andranno in onda le interviste raccolte in settimana con protagonisti Mattia Moro (Uyba Busto Arsizio), Michele Marchiaro (Pinerolo), Carlotta Cambi (Pinerolo), Serena Scognamillo (Cuneo), Gino Primasso (Cuneo), Dino Guadalupi (Hermaea Olbia), Lea Cvetnic (Futura Busto Arsizio), Marco Gazzotti (Lpm Bam Mondovì) e Salì Coulibaly (Lpm).

Ricordiamo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.