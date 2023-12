Volley A1F. Cuneo ancora in trasferta: domenica a Roma una sfida da vincere. Sylves: "Dipende da noi" (VIDEO)

Seconda trasferta consecutiva per la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, impegnata domenica pomeriggio (ore 17, diretta streaming pay VBTV) al palasport di Viale Tiziano in Roma contro le capitoline della Roma Volley.

La squadra di coach Cuccarini, insieme con Trento ad inizio campionato veniva data dai bookmakers come una delle due formazioni accreditate alla lotta alla retrocessione, ma nel primo scorcio di stagione sta invece andando oltre le aspettative. Per questo non sarò affatto facile affrontarla.

Le giallorosse hanno gli stessi punti di Cuneo e Vallefoglia, 10, occupano la nona posizione precedute dalla Honda Olivero S.Bernardo e davanti alla Megabox per il quoziente set.

Il compito di presentare la sfida questa settimana lo abbiamo affidato alla giovane centrale Amanda Sylves, con la quale abbiamo chiacchierato anche della risicata vittoria ottenuta a Busto Arsizio dalla squadra di coach Massimo Bellano, ma anche circa le aspettative personali della francese in questa stagione.