Ad Alba domani le torri di piazza Risorgimento si illuminano di blu

Le torri albesi si illumineranno di blu domenica 3 dicembre per la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità istituita dall'ONU.

Nel 2006 la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ha sottolineato l'esigenza di difendere e salvaguardare, anche attraverso la ricorrenza del 3 dicembre, la qualità della vita delle persone con disabilità rispetto ai principi di uguaglianza e partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società.

L’assessore ai Servizi sociali Elisa Boschiazzo e il Garante comunale dei diritti delle persone con disabilità Orsolina Bonino: “Un piccolo gesto simbolico per portare l’attenzione sul tema della disabilità. Fortunatamente viviamo in una città da sempre attenta a queste tematiche dove, grazie all’impegno delle famiglie e delle tante associazioni nate nel corso degli anni, unito a quello delle amministrazioni e degli istituti scolastici, molto è stato fatto per garantire pari diritti e accessibilità. E’ un percorso che prosegue ogni giorno per poter garantire una sempre migliore qualità della vita e il giusto supporto. Ringraziamo di cuore i tanti albesi che si adoperano quotidianamente per questo obiettivo”.