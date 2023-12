Festeggiati i 18enni in Consiglio comunale a Paesana con la consegna della Costituzione

In conclusione del Consiglio comunale di Paesana tenutosi giovedì 30 novembre, il sindaco Emanuele Vaudano, con il vicesindaco Marco Margaria, l’assessore Marco Ferrato e i consiglieri Gianfilippo Chiri, Serena Casale, Patrizia Alberto, Dario Beitone, Sergio Beccio e Fabio Gottero, ha donato la Costituzione ai neo maggiorenni. Alla serata hanno presenziato anche i rappresentanti delle associazioni che operano nel paese della valle Po.

Prima di consegnare la Carta Costituzionale il sindaco Vaudano ha detto ai 18enni: “Oggi celebriamo non solo la vostra maggiore età, ma anche il vostro ingresso nella piena partecipazione alla vita democratica e pubblica. Auguro a ciascuno di voi un futuro illuminato da una cittadinanza responsabile e consapevole”.

Vaudano ha poi sottolineato: “L’importanza di essere volontari nelle associazioni e di prendere parte alla vita pubblica del paese – esortandoli dicendo –: magari un domani potreste essere seduti voi stessi in consiglio comunale”.

I 18enni sono poi stati chiamati ad uno ad uno dall’assessore Marco Ferrato per ricevere la Costituzione dalle mani del primo cittadino.

I neo maggiorenni di Paesana sono: Matteo Boero, Greta Bonansea, Lara Bonansea, Pietro Cairo, Umberto Canale, Giorgia Chialvo, Matilde Chiri, Virginia Colomba Giachero, Alessia Conte, Simone Costa, Giorgia Flesia, Fabio Gallo, Davide Garzino, Li Na Hu, Lorenzo Lamedica, Sofia Lorefice, Leonardo Minetti, Martina Morbo, Davide Pasero, Arianna Perotti, Fabio Picca, Giulia Rio, Aurora Rizzo, Matteo Roro, Nicole Rossa, Sofia Simonelli, Davide Torrero.

Ha poi preso la parola il consigliere di minoranza Sergio Beccio rivolgendosi sia ai 18enni: “Da voi neo maggiorenni ci aspettiamo che partecipiate alla vita civile e istituzionale. Siete giovani, ma se volete contare dovete ‘esserci’ nelle istituzioni come i Comuni, le Province, lo Stato e nelle associazioni. Se avete ‘delle cose da dire' – ha rimarcato Beccio – tra pochi mesi vi ricordo che ci saranno le elezioni comunali. Dovete sempre tenere presente che la democrazia va difesa e soprattutto praticata ogni giorno. Purtroppo è facile perdere i diritti, le libertà e la giustizia. Non fidatevi soltanto delle app dell'Iphone, di Tiktok, dei social e della comunicazione qualunquista che ragiona per voi. Ma toccate con mano, suggerite soluzioni, fate sentire forte la vostra voce nella società e plasmate il vostro futuro che magari potrà essere senza guerre e senza femminicidi”.

Alla serata hanno anche partecipato, oltre ai genitori dei 18enni, anche i rappresentanti delle associazioni di volontariato che operano sul territorio paesanese: l’Adas Fidas associazione donatori di sangue, l’Admo associazione donatori di midollo osseo, l’Aido associazione per la donazione di organi tessuti e cellule, l’Aib associazione antincendio boschivo, l’Ana gruppo alpini sezione di Paesana, la Croce Rossa, il complesso bandistico di Paesana, l’associazione Bici da montagna alta valle Po, la Polisportiva valle Po, la Proloco e la società bocciofila di Paesana.

I referenti alle associazioni di volontariato hanno spiegato ai giovani l’importanza del ‘donare’ mettendosi a disposizione degli altri. Hanno detto i volontari: “Essere parte di associazioni è un atto di generosità e solidarietà che va al di là del semplice compimento di un'età. La solidarietà rende più forte ogni comunità e voi, come giovani donatori e volontari, avete il potere di plasmare un futuro più luminoso per tutti”.