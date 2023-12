Foreste, nuove sinergie per valorizzare boschi e filiere del castagno

Al via nuove importanti sinergie per la valorizzazione dei boschi e delle filiere del castano, con Ledoga-Silvateam di San Michele Mondovì, Uncem e Confagricoltura. Un positivo "accordo di foresta" sancito tra i tre soggetti nel pieno rispetto di un'economia circolare e sostenibile, per prodotti derivati da tannini e per la produzione di pellet di castagno.

L'Accordo di Foresta permetterà di gestire meglio, con una visione strategica e con azioni concertate, il grande valore di un patrimonio boschivo per troppo tempo lasciato abbandonato. Attualmente, infatti, circa il 40% dei boschi italiani non è gestito, e in minima parte certificato PEFC ed FSC, a fronte di una superficie in aumento di quasi 60 mila ettari all’anno a livello nazionale. 12 milioni di ettari di bosco in Italia, 1 milione in Piemonte di cui 200mila ettari di castagneti.

Con Ledoga-Silvateam, Confagricoltura e Uncem lavoreranno anche per la efficace remunerazione dei proprietari forestali e l’erogazione dei servizi ecosistemici-ambientali, nel rispetto della biodiversità e delle caratteristiche dei paesaggi, attraverso una partecipazione attiva delle comunità e il coinvolgimento delle diverse componenti della cultura e della società.