Inps Provinciale Cuneo, il 6 dicembre si presenta il Bilancio sociale 2022

L'INPS anche quest’anno ha individuato nel proprio Bilancio Sociale l'occasione unica per esporre e illustrare importanti dati socio-economici, riscontro di tutte le attività caratterizzanti il territorio. Il rendiconto dell’attività INPS della provincia di Cuneo, elaborato in collaborazione tra il Comitato Provinciale e la Direzione territoriale dell’Ente, presenta un quadro dettagliato e unico, per qualità e quantità di informazioni, sulla tenuta del Welfare State e sulle tempestive risposte dell’Ente alle istanze dei cittadini e alla competitività delle imprese locali.

Il Rendiconto illustrerà il panorama socio-demografico e l’andamento del mercato del lavoro locale, riportando i dati sulle Entrate Contributive e sulle Ispezioni tese alla lotta contro evasione ed elusione contributiva, a tutela di un tessuto sociale fondamentalmente sano.

Saranno condivisi inoltre, in un’ottica di trasparenza, i dati su Ammortizzatori sociali, Pensioni e Prestazioni Assistenziali. Maura Bertone, Direttore Provinciale Inps Cuneo, aprirà i lavori che vedranno l’intervento del Direttore Regionale Inps Piemonte Filippo Bonanni, del Direttore di Confindustria Giuliana Cirio e del Presidente del Comitato Provinciale Pier Mario Borgna. Tito Gregorio, componente del CIV, concluderà i lavori e il dibattito.