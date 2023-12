Incidente mortale nella notte a Racconigi: coinvolte tra auto e una bici, deceduto il ciclista

Un incidente mortale si è verificato nella notte appena trascorsa a Racconigi. Coinvolte tre auto e una bicicletta.

L'allarme è scattato poco dopo le 23 di venerdì 1° dicembre sulla strada provinciale 29, al km 2+400 di via Murello.

Per cause in accertamento è deceduto un giovane di nazionalità marocchina che transitava a bordo della bici bici.

Cinque le persone a bordo delle tre auto coinvolte, di cui una è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Racconigi, i carabinieri di Murello, Cavallermaggiore e Moretta e l'emergenza sanitaria.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi fino alle 2 per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.