Lunedì la decisione del processo al gioielliere Mario Roggero: assoluzione o condanna?

Lunedì 4 dicembre, i sei giudici della Corte d’Assise del tribunale di Asti, si riuniranno per decidere se Mario Roggero dovrà essere assolto o condannato.

Una vicenda, quella del gioielliere di Grinzane Cavour, che ha spaccato l’opinione pubblica in due perché parla alla pancia della gente. Era il 18 aprile 2021 quando due uomini travisati e armati di pistola giocattolo, Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino, entrarono nella sua gioielleria per mettere a segno una rapina.

Assieme all’orafo, in negozio, c’erano anche sua moglie e sua figlia che vennero prese in ostaggio. Mario Roggero prese la pistola 38 Special che conservava nel cassetto sotto la cassa e inseguì i rapinatori fuori nel parcheggio che, nel frattempo, si diedero alla fuga perché era stato attivato l’allarme antirapina. Fuori dal negozio il gioielliere esplose i colpi uccidendo Spinelli e Mazzarino e ferendo Alessandro Modica, il complice che attendeva i compagni in macchina.

Mario Roggero aveva già subito una brutale rapina qualche anno prima, era il 2015, e questo, è uno degli argomenti chiave del procedimento penale che lo vede imputato per duplice omicidio volontario. Il consulente del pubblico ministero ha infatti sostenuto che, dietro a quel gesto estremo, si cela una chiara manifestazione di “esasperazione”. L’esperto ha parlato di “disturbo da stress post traumatico”. Ma questa tesi non è stata condivisa dal sostituto procuratore Davide Greco che ha chiesto di condannare il gioielliere a 14 anni di carcere.

Poi, la difesa dell’orafo, l’avvocato Dario Bolognesi, ha sostenuto che in realtà, dietro a quei colpi di pistola, sarebbe ravvisabile una legittima difesa, caratterizzata da un pericolo concreto ed attuale. Ma qual era questo pericolo? “Mario Roggero era convinto che sua moglie fosse stata rapita” ha concluso il suo difensore.

Quanto alle parti civili costituite, rappresentate dai parenti delle vittime e dal rapinatore superstite, non c’è cifra che possa colmare la perdita di un padre o di un fratello. La richiesta di risarcimenti danni presentata ammonta complessivamente a quasi tre milioni di euro.

Al di là di quella che sarà la sentenza, favorevole o meno all'imputato, la pronuncia di lunedì sarà importante per il nostro Paese: il processo al gioielliere non è solo un procedimento penale in quanto tale, ma è un processo il cui esisto avrà una forte valenza politica, questo perchè racchiude dentro di sè il tanto delicato quanto complesso rapporto tra cittadino e istituzioni, cioè tra il cittadino e la giustizia. Il pm Davide Greco ha sostenuto che Mario Roggero "abbia voluto farsela da solo e vendicarsi” perché “evidentemente la giustizia che era stata fatta per la rapina precedente del 2015 a lui non era piaciuta”. La difesa invece ha sostenuto che in quel momento, nel 2021, Roggero “stava proteggendo la sua famiglia” che “legittimamente ha difeso perchè in quel momento, come cittadino onesto e probo ha subito un’aggressione ingiusta". Quindi, di cosa terranno conto i giudici? Quale sarà il verdetto finale? A loro l’arduo compito di decidere.