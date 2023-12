Gran finale con Re-sòna: a San Damiano Macra il concerto del QuBa Libre Quartet

Gran finale con Re-sòna, la rassegna di Espaci Occitan per parlare, ascoltare, guardare la musica occitana e tradizionale con musicisti e antropologi, in un calendario di eventi organizzati col contributo della Regione Piemonte.

Giovedì 7 dicembre, alle ore 21, presso il salone parrocchiale di San Damiano Macra concerto da ascolto del QuBa Libre Quartet.

Il progetto QuBa Libre nasce nel 2010 dall’incontro di due musicisti cuneesi, Simonetta Baudino e Giuseppe Quattromini, i quali, reduci da una comune esperienza musicale in Sardegna, decidono di rendere stabile il sodalizio artistico, iniziato in una precedente formazione di musica occitana d’autore.

“Apparentemente lontano dal contesto occitano, il nome è frutto in realtà di un semplice gioco di parole: le sillabe iniziali dei due cognomi formano QuBa e QuBa non poteva che essere Libre, che in occitano libre significa libero. In questo caso libero di interpretare e reinventare la tradizione a modo proprio.” Simonetta Baudino (ghironda, organetto diatonico, cornamusa), Giuseppe Quattromini (fisarmonica, chitarra, flauto dolce, armonica a bocca) con la voce di Paola Lombardo e le percussioni di Antea Bongiovanni giovedì 7 dicembre presenteranno in anteprima il cd “Reis e pastres”, di canti della tradizione natalizia occitana.

Un disco nasce con l’intento di ricreare l’atmosfera di una veglia invernale, nel corso della quale, tra le tante storie narrate, viene raccontata la nascita nascita di Gesù, filtrata dalla fantasia popolare.Il concerto è ad ingresso libero e gratuito. Per informazioni Espaci Occitan: Tel. 0171.904075, www.espaci-occitan.org.