Cioccolato mon amour: perché il packaging è fondamentale per un Brand

Il Packaging Design è lo studio dell’imballo di un prodotto: un’indagine mirata a integrare componenti funzionali (robustezza e resistenza a urti e danni), estetiche (proporzione e bellezza) e comunicative (deve veicolare cioè la filosofia del Brand stesso, trasmettendo al contempo informazioni relative al contenuto). Non tutti gli articoli necessitano di packaging particolarmente complessi, ma tutti i prodotti beneficiano di un packaging che incuriosisce, fa capire chiaramente che cosa contiene e trasmette una sensazione di qualità e cura. Gli stimoli visivi attirano infatti l’attenzione dei consumatori, inducendoli a formulare percezioni differenziate relativamente a prodotti differenti: è proprio sulla base di tali stimoli che orientiamo – in maniera più o meno consapevole – le nostre scelte d’acquisto.

Per Blulab la progettazione e realizzazione del Packaging è parte integrante del processo di delineazione identitaria e comunicativa di un determinato Brand.

Creatività al servizio del marchio, sicurezza per il cliente, protezione per il prodotto. Un insieme di esigenze che trovano in un progetto grafico curato una perfetta sintesi, diventando insieme il miglior ambasciatore che un Brand possa avere.

Portfolio Blulab Sebaste

Con Sebaste abbiamo lavorato alla creazione del nuovo packaging dei prodotti: una ricerca condotta ripercorrendo insieme l’evoluzione delle creatività che hanno accompagnato il marchio nel tempo, per trovare un equilibrio tra l’esigenza di innovare e il pieno rispetto dell’immagine tradizionale. Partendo dallo storico legame tra torrone e festività, abbiamo selezionato con Sebaste una palette di colori che evocasse momenti di gioia, lavorando ad associazioni di tonalità tra il prodotto e le nuance degli ingredienti.

Leggi l’articolo completo dedicato alla nostra collaborazione con Sebaste nell’ideazione di un nuovo Packaging Branding qui

About us

Creatività al servizio delle imprese: Blulab cura dal 1999 progetti di comunicazione, dal digitale al mondo reale. Abbiamo assistito alla nascita del web, muovendo i primi passi quando il mondo stava ancora iniziando a scoprirne le potenzialità. Oggi ci occupiamo di Web, eCommerce, Packaging Design, Digital Marketing. Il nostro impegno? Aiutarti a raccontare questa storia. Renderla unica e memorabile. Crediamo fermamente che dentro a un buon packaging ci sia una storia, della quale il cliente vorrebbe far parte. Il nostro impegno? Aiutarti a raccontare questa storia. Rendendola unica e memorabile.

