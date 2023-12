Marta Bassino chiude sesta nel Gigante di Mont Tremblant, in Canada

Nella seconda manche del Gigante di Mont Tremblant, in Canada, buona prestazione per Marta Bassino, che con il tempo di 2.15.99" agguanta il sesto posto.

Dopo il settimo posto della prima manche, l'atleta borgarina è così riuscita a migliorare leggermente il suo piazzamento, alle spalle di una meravigliosa Federica Brignone, carabiniera valdostana al suo 22°sigillo in CdM.

La "Piuma d'acciaio" partiva da un ritardo di 96 centesimi maturato nella prima frazione, e non è riuscita nell'impresa di salire sul podio, ma il piazzamento è comunque utile per superare la delusione per l'uscita di pista di sabato scorso a Killington. Quanto alle altre azzurre in gara, bella prova anche per Sofia Goggia, partita con il pettorale 18, che chiude settima.

L'appuntamento col Gigante raddoppia domani, domenica 3 dicembre, con la quarta tappa della Coppa del Mondo di sci alpino tra le porte larghe, ancora dalla località sciistica del Quebec: appuntamento con la prima manche alle 17 (diretta tv su Raisport ed Eurosport).