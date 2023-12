Volley maschile A3: Savigliano attende Belluno per ripartire

Si inaugurerà con due partite consecutive tra le mura amiche, il mese di dicembre del Monge-Gerbaudo Savigliano, che questa sera alle 20.30 attende al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore il Belluno Volley, per la nona giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

Giovedì 7, poi, i biancoblu vivranno la vigilia dell’Immacolata ancora in casa, ospitando Garlasco.

L’avversario. Intanto, però, c’è da affrontare il DRL Volley Team Belluno, ovvero l’attuale quarta forza del raggruppamento, con 14 punti raccolti in sette partite, frutto di 5 vittorie e 2 sole sconfitte. Reduci da tre successi consecutivi, rispettivamente con Salsomaggiore Terme, Sarroch e Brugherio, i veneti sono tra le squadre più in fiducia del campionato, con un roster in grande crescita e ottime individualità. Tra i punti di forza, indubbiamente un servizio efficace, che colloca i ragazzi di coach Colussi al terzo posto nella speciale classifica delle squadre con il maggior numero di battute vincenti per set, ma anche il muro, con il centrale Matteo Mozzato già a quota 19 e ottavo nella classifica di rendimento muri vincenti per set. Insomma, un roster ostico, senza singoli di spicco ma con una coralità di assoluto valore.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Lo stato d’animo in casa saviglianese e, per certi versi, agli antipodi. Reduci da due sconfitte consecutive, contro Cagliari in casa e sul campo di Motta di Livenza, i biancoblu sono alla ricerca di nuova serenità per riprendere a correre, lasciandosi alle spalle un mese di novembre segnato anche da qualche acciacco di troppo.

“Affrontiamo una squadra ambiziosa, piena zeppa di giocatori di valore per la categoria e in fiducia – spiega coach Lorenzo Simeon. Al netto della loro forza, però, in settimana ho cercato di far capire ai ragazzi che molto dipenderà da noi e dal nostro approccio alla partita. Tutti noi vogliamo dimenticare velocemente la brutta prestazione offerta contro Motta, con un atteggiamento migliore in campo”.

I precedenti. È perfettamente in equilibrio il bilancio dei precedenti tra le due squadre, affrontatesi per quattro volte nelle ultime due stagioni. Il Belluno Volley, che fino allo scorso anno figurava come Da Rold Logistics Belluno, s’impose nel primo incrocio, valido come ottava giornata della stagione 2021/22, per poi ripetersi nell’ultimo testa a testa, valido come ottava giornata di ritorno dello scorso anno in Piemonte. Nel mezzo, i due successi di Savigliano, sempre per 3-1.

I biglietti. Fino alle ore 19.30 di sabato 2 dicembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Belluno Volley sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Un biglietto fortunato. Tra le novità per la stagione 2023/24, il Volley Savigliano lancia quella dell’estrazione del biglietto omaggio. Al termine di ogni gara casalinga, infatti, verrà estratto il numero di uno dei posti a sedere e il fortunato possessore di quel numero otterrà così l’ingresso gratuito per la successiva gara al PalaSanGiorgio. Insomma, un’occasione in più per non mancare.