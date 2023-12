Nel nuovo romanzo di Gian Maria Aliberti Gerbotto il protagonista è Giovanni Quaglia

Grande successo e parterre de roi, ieri sera, venerdì 1 dicembre, per la presentazione al circolo 'L Caprissi di Cuneo, de “L'enigma del palazzo” (BB Europa edizioni, 168 pagine) il nuovo romanzo di Gian Maria Aliberti Gerbotto con protagonista Giovanni Quaglia, ex Presidente della Fondazione CRT nonché della Provincia.

“Lo scrittore Aliberti è ormai una sorta di serial killer, la sua penna fa strage e 'uccide' i migliori personaggi del nostro territorio... Quaglia, che segue Borgna, è il secondo presidente della provincia, e se è vero che non c'è il due senza il tre, spero proprio di non essere io il prossimo”. Ha scherzato il Presidente Luca Robaldo, conquistandosi il sorriso sornione dell'autore.

Con il professor Giovanni Quaglia continua la carrellata di personaggi noti del territorio che si sono prestati a essere coinvolti nella trama dei libri gialli del 51enne giornalista saluzzese... Solo l'anno scorso toccò al sindaco di Cuneo Federico Borgna, e prima al Vescovo di Saluzzo Monsignor Cristiano Bodo e al vignettista Danilo Paparelli e Beppe Ghisolfi.

Parecchi sono infatti i volti reali, noti e meno noti di Saluzzo, Cuneo e provincia, a essere trascinati anche in questo giallo... “Con lo scrittore piemontese il noir si trasforma in una sorta di eccezionale guida social-turistica romanzata”. Ha scritto Antonio Bozzo del Corriere della Sera in quarta di copertina.

Tra loro spicca l'imprenditore Daniele Ribero, il dottor Giovanni Milano, Claudio Seminara, Franco Civallero, Dino Rossetti, Mattia e Byllo dell'Osteria dei colori...

L'autore, introdotto dal Presidente del circolo Franco Civallero, e poi intervistato dal Presidente Luca Robaldo, ha illustrato la trama del giallo: “Quaglia viene misteriosamente ripescato morto dalle acque del Po, a Torino. Che sia una caduta accidentale o un'omicidio? Una bella gatta da pelare per Siviero, il Maresciallo dei Carabinieri che dovrà risolvere il caso”.

“La storia nasce da una mia idea... In un momento particolarmente difficile in cui Gian Maria aveva una sorta di 'blocco dello scrittore' sono riuscita a risvegliare in lui la voglia di scrivere”. Ha spiegato Erica Pellegrino che è anche Preside dell'autore, che da un paio d'anni a questa parte insegna nelle scuole superiori cuneesi.

La Prefazione è di Aldo Alessandro Mola: “Aliberti colpisce ancora. Trafigge e affonda Giovanni Quaglia, che da Grande e Pio Elemosiniere accetta di recitare la parte, e per dar corpo ad una arzigogolata “favola”, chiama a raccolta personaggi di fantasia e la folla vera degli amici di sempre.In un romanzo molto profano, a differenza del precedente imperniato sul Vescovo di Saluzzo, l'autore scioglie un inno alla Natura”, scrive l'ex preside e storico di fama, nell'apertura del romanzo.

La copertina del libro è del pittore saluzzese Franco Giletta, che a fine serata ha consegnato gli originali dei ritratti all'autore e Quaglia.

L'ultimo romanzo di Aliberti Gerbotto di Casteldelfino, che oltre ai suoi gialli ha già all'attivo anche una decina di libri, spesso dedicati al mondo dei vip e pubblicati da case editrici del calibro di Piemme e Mondadori, o distribuiti da Rizzoli e De Agostini, si può acquistare in libreria al prezzo di 16 euro e presto sarà disponibile anche on line sul sito internet della Mondadori.

La presentazione è stata animata dalla presenza dei ragazzi “speciali” de Le nuvole, associazione benefica di cui l'autore è il padrino, che in veste di sbandieratori hanno accolto all'ingresso gli ospiti e poi aiutato il servizio di buffet.