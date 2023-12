Volley A2/F: il Puma sbarca nel Salento! La Lpm Bam Mondovì domani affronta in trasferta la Narconon Melendugno

Una Lpm Bam Mondovì in cerca di continuità domani renderà visita alla formazione salentina della Narconon Melendugno, nella gara valida per la 2^ giornata di ritorno della regular season. Un match insidioso quello che attende le Pumine, molto di più di quanto possa dire la classifica. La squadra di coach Bruno Napolitano occupa attualmente l'ultimo posto nella graduatoria del girone B con 5 punti all'attivo, ma le salentine, capeggiate da Valeria Caracuta, hanno sempre dato filo da torcere a tutte le squadre incontrate fino a questo momento, compresa la Lpm nel match disputato al PalaManera.

A Lecce le ragazze di Gazzotti si troveranno di fronte una Narconon affamata di punti e vogliosa di regalarsi un pomeriggio di gloria. Il Melendugno crede fermamente nella salvezza e coach Napolitano domani chiederà alle sue ragazze di entrare in campo con un atteggiamento diverso, più spavaldo rispetto a quello visto nelle precedenti uscite. Contro la Narconon ci sarà un Puma incerottato, visto che oltre all'assenza di lungo corso di Valeria Pizzolato, di recente è giunto anche il forfait forzato di capitan Laura Grigolo, che nei giorni scorsi si è sottoposta a un intervento chirurgico al naso.

Appaiono pressoché scontate le conferme in campo della centrale Alice Farina e della schiacciatrice Salì Coulibaly, che bene hanno fatto nell'ultima sfida contro Olbia. Anche a Lecce le Pumine potranno contare sul supporto di una rappresentanza degli Ultras Puma che, impavidi degli oltre 1200 km di distanza, nelle scorse ore hanno raggiunto il Salento. All'andata giocata in Piemonte, le Pumine si sono imposte per 3-1, al termine di una gara comunque combattuta.

Arbitri designati per l'incontro sono i calabresi Christian Palumbo (Cosenza) e Antonio Gaetano (Lamezia Terme). Come di consueto il match sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito internet VBTV. Alla Palestra "San Giuseppe da Copertino" di Lecce il fischio d'inizio è fissato per domenica alle ore 17.