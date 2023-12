Volley A2M. Cuneo alla caccia di punti nella trasferta di Siena. Marco Volpato: "Pronti ad un'altra maratona" (VIDEO)

Cuneo si prepara ad affrontare un'altra tra le squadre più ambiziose del campionato di serie A2 maschile. In quella che sarà la seconda trasferta consecutiva, la squadra di Matteo Battocchio è attesa domani pomeriggio 3 dicembre alle ore 16 (diretta streaming free VBTV) sul campo di Siena per affrontare l'Emma Villas del presidente Gianmarco Bisogno.

Siena-Cuneo sarà la partita che segna il ritorno nel palasport di casa per i toscani, costretti ad emigrare a Santa Croce sull'Arno per la prima parte della stagione a causa dei lavori di ammodernamento del PalaEstra. Un impianto obsoleto, nel quale spessissimo si giocava al freddo: c'è da augurarsi che dopo il lungo tira e molla tra il Comune di Siena e le due società cittadine, Emma Villas nel volley e Mens Sana nel basket, i lavori effettuati possano permettere di svolgere le partite su un campo dignitoso.

Dopo la sofferta vittoria al tie break di domenica scorsa in quel di Porto Viro, la Puliservice Acqua S.Bernardo è alla ricerca di altri punti preziosi in chiave regular season.

Anche se, lo ricordiamo, quest'anno la qualificazione alla Coppa Italia non passa attraverso il girone di andata. La partecipazione si svilupperà infatti al termine della Regular Season nelle fasi di Ottavi, Quarti di Finale e Final Four. Agli ottavi di Finale: accederanno le squadre classificate dall'8° al 12° posto al termine del girone di ritorno della Regular Season unitamente alle tre formazioni eliminate dai Quarti Play Off Promozione. Formula delle 2 partite vinte su 3, prima gara ed eventuale spareggio si disputeranno in casa della squadra con la miglior classifica al termine della Regular Season.

Le quattro vincenti gli Ottavi di Finale e le quattro Semifinaliste dei Play Off Promozione si incontreranno nei Quarti di Finale in due sfide di andata e ritorno (con Golden Set). La seconda gara si disputerà in casa della squadra con miglior classifica al termine della Regular Season. Le quattro squadre vincenti i Quarti parteciperanno alla Final Four.

Vale la pena ricordare che si giocherà nei giorni 11 e 12 maggio 2024 proprio nel palasport di San Rocco Castagnaretta con l'organizzazione di Cuneo Volley.

Step by step, ma ora si fa veramente sul serio ad ogni gara. Obiettivo Siena, dunque: ne abbiamo parlato con l'esperto centrale cuneese Marco Volpato, che c'introduce nella partita di domani.