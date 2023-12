Addio a Ivo Saglietti, fotoreporter, "uomo del mondo" con le radici ad Alba

La sua vita errante, appunto, lo porta a viaggiare negli angoli remoti del mondo, spesso testimoniando la condizione degli oppressi: dal Cile di Pinochet , alla tratta degli schiavi di Haiti , alla rotta dei Balcani , ai reportage a Srebenica , in Siria , a Gaza solo per citare alcuni dei suoi lavori più importanti.

Amava il mare, si sentiva bene dove poteva sentirne tutta l’energia, anche per questo molto affezionato a Marsiglia e Genova , città, quest’ultima, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, circondato dagli amici del circolo "36° fotogramma" , che gli sono stati vicino durante la degenza e anche in questi ultimi momenti di lutto.

Ad Alba era capitato nel 2021 con la mostra "Padre Paolo Dall’Oglio e l’utopia di un dialogo impossibile” dedicata al gesuita rapito in Siria nel 2013 e che Saglietti aveva avuto modo di conoscere oltre che di fotografare in uno dei suoi ultimi progetti fotografici dedicato a quel monastero teatro del rapimento.

La mostra organizzata con Fondazione Ferrero, Banca D’Alba e Alec era stata presentata al Teatro Sociale. Qui Saglietti, pur non essendo un uomo religioso, si commosse a parlare di “una delle persone che mi mancano di più” , come lui stesso lo aveva definito.

“Una grande amicizia, nata a seguito a quella mostra - racconta Magliano a Targatocn.it e La Voce di Alba - Una persona con uno spessore morale enorme e con un’integrità di pensiero assoluta. Non ha mai voluto scendere a compromessi, non ha mai avuto filtri, per questo motivo poteva risultare a tratti scomodo. Ci ha insegnato come nella fotografia sia importante il rigore, sia per a livello tecnico, nell’inquadratura del soggetto, sia per quello che si vuole raccontare con uno scatto.”