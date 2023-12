Cigni giganti che incantano e nuove luminarie: si è accesa l’emozione del Natale a Saluzzo

Saluzzo, accensione delle nuove luminarie e performance dei trampolieri di Teatro per Caso

Tre candidi cigni giganti dall'andatura fluttuante, a suon di musica, hanno portato la poesia del Natale a Saluzzo.

Lo spettacolo degli artisti trampolieri del Teatro per Caso con la performance "World of Wonder" ha fatto da anteprima all'accensione delle luminarie e del grande albero natalizio, quest’anno collocato sul rialzo di piazza Garibaldi.

Sono stati i bambini, accorsi numerosi al “conto alla rovescia” a dare il via all’accensione simultanea delle luminarie cittadine. Un allestimento nuovo, fatto di sfere dorate e argentate, tra una passatoia di fili di luci degli stessi colori, a far da cielo alle vie cittadine, per renderle festose e risvegliare emozioni natalizie.

“Per le nuove luminarie uno forzo ecomomico importante del Comune, nonostante la crisi, per regalarci qualche giorno di felicità - il sindaco Mauro Calderoni.

"Grazie all’Amministrazione civica per l’investimento e la sinergia - Eraldo Barale vicepresidente Confcommercio - con l’augurio di un Natale proficuo per le attività e sereno per le famiglie”.

Si sono uniti gli auguri di Carlotta Giordano, presidente della Fondazione Bertoni che ha realizzato il calendario fittissimo di appuntamenti contenuti nel programma “Il tuo Natale a Saluzzo” e l’evidenziatura di Francesca Neberti, assessore alle attività produttive sull’ importanza di lavorare in rete per impreziosire la città con luci ed eventi capaci di attrarre persone e supportare il tessuto commerciale cittadino.

Oggi domenica 3 dicembre si vara una novità del calendario: la presenza di Parade 78, che dalle 10 alle 17 proporrà giochi adatti a grandi e piccoli basati sulla destrezza, l'agilità e la coordinazione.

Sarà l' occasione per giocare assieme e un momento di scambio tra generazioni.

Alle 15 Dino Tron che, con le sue cornamuse natalizie, porterà la musica in giro per le strade di Saluzzo.

Il programma completo è sul sito della Fondazione Bertoni.