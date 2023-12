Gi studenti delle medie di San Rocco Castagnaretta incontrano Bencosme DeLeon

In questi giorni i ragazzi delle medie di San Rocco Castagnaretta, insieme alle classi terze della primaria dello stesso plesso, hanno avuto l'opportunità di incontrare e dialogare con Bencosme DeLeon, quattrocentista che più volte ha ottenuto il titolo italiano, a lungo in forza all’Atletica Cuneo.



Si è trattato di un momento davvero interessante in cui l’atleta si è raccontato, ha dialogato e risposto a tante domande, evidenziando quanta grinta, coraggio e determinazione siano necessari per raggiungere risultati di rilievo, il tutto - tra l’altro - condito da una buona dose di umiltà ed ironia.



Un bell'esempio di come per “arrivare“ sia necessario davvero lavorare con costanza e metodo, essere professionali, rispettare i propri valori, ma anche aver la fortuna di incontrare le persone giuste.



Nel suo caso si è trattato del suo preparatore Gigi Catalfamo, per tanti anni Direttore del campo di atletica, che l'ha scoperto e accompagnato in ogni momento della sua importante carriera. Tra i due si è cementato un legame fortissimo, “come se fosse un padre.... “, queste le parole di Benco ed è veramente evidente osservando come si rapportano e come si spalleggiano l’un l’altro.



Per i bambini della terza elementare Benco non è stata una scoperta in quanto hanno seguito approfondimenti settimali di atletica sotto la sua guida. Ovviamente è stata quella un'ora di lezione “speciale”, affrontata con entusiasmo e con un po' di eccitazione, perché non è da tutti avere la fortuna di essere allenati da un campione così forte. Un grazie, da parte dell'istituto, a Gigi a Benco e all'atletica Cuneese.