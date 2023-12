Il Soccorso Alpino Speleologico sulle piste di Limone Piemonte per l'esercitazione invernale [FOTO]

Esercitazione invernale per la delegazione del Soccorso Alpino Speleologico Piemontese Alpi Marittime di Cuneo. I tecnici, il personale medico e i Ter delle squadre di Cuneo , Dronero, Valle Stura e Limone si sono addestrati sugli impianti delle seggiovie del comprensorio sciistico Riserva Bianca di Limone Piemonte .

Giornata di intenso lavoro per i 30 tecnici del Sasp che hanno provato le tecniche di soccorso sugli impianti di risalita, in vista della stagione sciistica ormai alle porte.

Si tratta di una delle esercitazioni che il Sasp effettua in ambito invernale, insieme a simulazioni di ricerca disperi in valanga.



La prova di scarico degli sciatori viene effettuata una volta all'anno, e ricostruisce situazioni di emergenza nelle quali l'impianto a fune, per motivi tecnici o legati ad eventi meteorologici , smette di funzionare. In questi casi, per riportare a terra i passeggeri che si trovano bloccati sulla seggiovia, è richiesto l'intervento di squadre del Soccorso Alpino in ausilio al personale della società che gestisce gli impianti



Per evacuare i passeggeri, i tecnici delle squadre del Soccorso salgono sui pali dell'impianto, e da lì si calano lungo il cavo per raggiungere i seggiolini. Gli sciatori vengono imbragati e quindi calati a terra con l'ausilio di materiale alpinistico (corde, imbraghi, carrucole), seguendo specifiche manovre testate , svolte in totale sicurezza sia per i soccorritori che per gli sciatori. Inoltre durante la giornata per la prima volta sono state testate le procedure di tracciamento dei tecnici da parte della nuova squadra dei TER i tecnici di ricerca di cui fanno parte 9 specialisti cuneesi che dopo aver conseguito un apposita certificazione affiancheranno le squadre di soccorso elaborando la strategia di ricerca in occasione di persone disperse e si occuperanno di tracciare attraverso un apposito programma gestionale tutte le fasi di un soccorso o di un emergenza di protezione civile.

Il Delegato Cristiano Bastonero coglie l'occasione per ringraziare di cuore tutti i volontari insieme alle loro famiglie della delegazione per la dedizione e l'impegno che dimostrano durante tutto l'anno per portare aiuto dove necessità.