Maltempo a Mondovì, il comune raccomanda la massima prudenza

Arriva l'avviso da parte del comune di Mondovì in vista del maltempo che nelle prossime riguarderà l'intera provincia di Cuneo.



"Nella giornata di lunedì 4 dicembre, - si legge in un post del comune - in particolare a partire dalla tarda mattinata, sulla nostra città è prevista una debole nevicata che andrà esaurendosi durante la notte."