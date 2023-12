La tradizione fossanese dei presepi si rinnova con un ricchissimo cartellone

La tradizione dei presepi fossanesi si rinnova domenica 3 dicembre, con un ricchissimo cartellone in occasione dell'ottavo centenario del Presepe di Greccio. Il pomeriggio del centro storico fossanese è costellato di iniziative, con un rinnovato presepe vivente a cura dei borghi della città.



Sarà un presepe rinascimentale nella splendida cornice del Castello degli Acaja, in sala Barbero. La calda voce di Enzo Brasolin narrerá lo spettacolo e i princípi alla base dell'allestimento della nativitá. All'esterno un momento di convivialità offerto dal Borgo Romanisio.

Gli allestimenti, ormai storici anch'essi, dell'artista Elsa Pinta, saranno invece visitabili nella chiesa di San Giovanni al Borgo Vecchio fino al 6 gennaio. Si inaugura oggi domenica 3 dicembre alle 15. A corollario dei bei presepi, l'esposizione di opere in vendita il cui ricavato sosterrà le iniziative del Borgo.

La domenica successiva in piazzetta San Giovanni è prevista la mostra di artigianato.

Presso la Cattedrale, sempre oggi, sarà invece visitabile la mostra di presepi artistici di Elsa Pinta, all'interno del progetto diocesano "Dal vedere all'adorare", che crea un parallelo tra gli eventi fossanesi e quelli cuneesi sotto il coordinamento della diocesi unica.

Alle 21, sempre in Duomo, Monsignor Delbosco presenterà la sua Lettera Pastorale.

Ancora oggi nella vecchia chiesa del Salice la mostra dei presepi delle scuole, ospitata con la collaborazione della Pro Loco fossanese, mentre in piazza Bima si potrà visitare il mercatino natalizio dei bambini e dei ragazzi a partire dalle ore 15, in attesa della accensione del grande albero davanti al bastione, prevista per le ore 17 e preceduta dalla esibizione degli sbandieratori.

Albero a casetta di Babbo Natale, a cura della Pro Loco, con la collaborazione di Ascom, della Cassa di Risparmio di Fossano e del Comune, brilleranno fino all'Epifania, insieme alle grandi "onde" di luci sistemate lungo via Roma venerdì 1 dicembre dai tecnici della Casassa incaricati dall'amministrazione comunale.

GLI APPUNTAMENTI CON I PRESEPI CONTINUANO

Ma gli appuntamento con i presepi continuano. Venerdì 8 dicembre alle 17,30 a Cussanio avrà luogo l'evento "l'In-Canto del Natale"-Mentre sabato 16 dicembre alle 14,30 in piazza Manfredi avverrà l'installazione del presepe dell'artista Giuseppe Casu. E infine dal 27 dicembre al 6 gennaio al museo diocesano l'esposizione delle tele a tema natalizio dell'artista Giuseppe Casu.