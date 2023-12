Si accende il Natale in paesi e città della Granda con tante proposte per questa domenica

Fiera Fredda a Borgo San Dalmazzo, Fiera Internazionale del Tartufo ad Alba, Paese Incantato a Chiusa Pesio, IlluminaNatale a Cuneo, Fiera dei Puciu e di San Nicolao a Farigliano, mercatini di Natale, cori gospel, rassegne musicali, spettacoli e iniziative culturali: ecco alcuni dei tanti eventi in programma per oggi, domenica 3 dicembre.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Fiere e manifestazioni

A Borgo San Dalmazzo fino al 5 dicembre torna la Fiera Fredda, evento che celebra l'arrivo della stagione fredda e il prodotto principe della gastronomia borgarina: la lumaca helix pomatia alpina.

Negli spazi interni ed esterni di Palazzo Bertello, espositori provenienti dal territorio e non solo presenteranno i propri prodotti tipici ai visitatori. Come ogni anno, presso lo stand/cucina dell’Ente Fiera Fredda, sarà disponibile un menu speciale, in cui la chiocciola sarà regina. I cooking show animeranno uno spazio appositamente allestito in area expo 3. Tanti gli appuntamenti collegati a questa antica manifestazione. Oggi, alle 16.30 ed alle 17.30 sarà la scuola di danza Arabesque a salire sul palco con un bellissimo spettacolo dal titolo Christmas Show.

Sono in programma nel fine settimana la passeggiata Un Borgo da Scoprire, visite guidate al MUSEO4345, la mostra dal titolo “Editti Bandi Manifesti dal 1687 al 1863 e curiosità varie”, lo storico torneo di calcio giovanile. Verrà dato spazio ad arte e creatività con un concorso fotografico, con la mostra “Luci di Natale”. Info e programma completo: www.fierafredda.it

Ad Alba si conclude questo fine settimana la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Nel Cortile della Maddalena, dalle 9.30 alle 19.30 apriranno il Mercato Mondiale del Tartufo e gli stand di Alba Qualità. Nel padiglione sono in programma i cooking show. Proseguono gli appuntamenti dell’Analisi Sensoriale del Tartufo, del Wine Tasting Experience e dell’Atelier della Pasta Fresca. Il mercato della Terra Slow Food si terrà in piazza Pertinace dalle 9 alle 20. Alba Truffle Bimbi, lo spazio dedicato al gioco educativo e alla cultura dell’ambiente, sarà allestito nel Palazzo Mostre e Congressi. Oggi ci sarà anche il villaggio dei “Creatori di eccellenza”. Info ed altri eventi correlati alla Fiera: www.fieradeltartufo.org.

Anche a dicembre le cantine di Langa e Roero apriranno le loro porte ai visitatori. Cercale su: https://langhe.net

Appuntamento a Cherasco con il mercato dell’antiquariato e del collezionismo oggi, domenica 3 dicembre, l’ultimo della serie dei Grandi mercati di Cherasco per quest’anno. Nel centro storico chiuso al traffico i banchetti distribuiti per le vie e le piccole piazze proporranno pezzi “di una volta” di ogni tipo, dai mobili agli oggetti, dal vasellame agli attrezzi da lavoro, dai tessuti a libri, dischi, giocattoli, ceramiche, arredo e moda vintage e tanto altro. Un’occasione per trovare strenne natalizie di ogni tipo. La giornata può essere occasione anche di visita della città, dei suoi monumenti, dei palazzi storici: sarà possibile vedere a Palazzo Salmatoris l’importante mostra “L’arte di abitare” di Rosalda Gilardi Bernocco. Sarà anche visitabile il “Presepe del viaggiatore”, allestito nella Chiesa di San Martino. A Cherasco inoltre c’è il Museo della Magia, con sale tematiche allestite scenograficamente e un teatro adibito a spettacoli di illusionismo, la giornata può essere anche l’occasione per offrire a bambini e adulti un viaggio immaginario in un contesto fiabesco. Info: www.comune.cherasco.cn.it

A Canale in occasione delle Festività Natalizie, fino a domenica 17 dicembre, è stato organizzato un programma ricco di eventi con mercatini, concerti, spettacoli e mostra dei presepi. Oggi dalle 9 alle 19 nel centro storico ci sarà il mercatino di Natale, alle 15 arriverà Babbo Natale con doni, cioccolata e panettone per i bambini. Alle 16 si accenderà l’albero di Natale e nella chiesa parrocchiale ci sarà il concerto gospel con il coro “Free Voices Gospel Choir”.

Info: www.facebook.com/entefieradelpesco

Questa domenica a Sommariva Perno dalle 10.30 alle 17.30 è in programma il Mercatino di Natale con idee regalo artigianali e intrattenimento musicale e intrattenimento per bambini.

Alle 10 sarà possibile partecipare alla camminata di Natale, ci saranno il set fotografico con Babbo Natale, uno spettacolo per bambini alle 16, merenda per tutti, l’area street food con piatti tipici e bevande calde. Info: www.facebook.com/prolocosommarivaperno

A Magliano Alfieri è in programma oggi, 3 dicembre, l’evento che dà il benvenuto al Natale con il mercato dei prodotti del territorio & artigianato. Tante idee regalo con proposte enogastronomiche locali. Al mattino gli Zampognari di Vottignasco suoneranno per le vie del paese. Il programma prevede dalle 9.00 il laboratorio “Pizzi all’uncinetto” a cura del Progetto Scaldacuore, alle 15.00 lo spettacolo di burattini de “I cera una volta”, alle 15.30 il concerto del Liceo Musicale Leonardo da Vinci di Alba con replica alle 17.00, alle 16.30 il laboratorio addobbi in gesso (bambini da 5 a 12 anni). Saranno a disposizione piatti caldi, vin brulè, bevande e dolci.

I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale. Ingresso libero. L’evento si ripeterà domenica 10 dicembre. Info: www.castellodimaglianoalfieri.com/events/natale-al-castello-di-magliano-alfieri

Le Terre del Monviso si immergono nei profumi, nei colori e nello spirito del Natale con i tradizionali Mercatini di artigianato locale. Appuntamento questo fine settimana a Caraglio nelle suggestive vie del centro storico. Iniziato il concorso “Se compro a Caraglio non sbaglio”. Oggi è in programma la 5° Babbo Run Caraj. Info: www.facebook.com/AssociazioneInsiemePerCaraglio

Fino ad oggi, 3 dicembre, Cavallermaggiore ospita la 30° edizione della Fiera Piemontese dell'Editoria, importante rassegna culturale dedicata alla piccola e media industria libraria. Sono previsti tantissimi appuntamenti con ospiti di prestigio, incontri con autori e editori, laboratori per i piccoli lettori e l'immancabile fiera mercato. Tra gli autori e le autrici saranno presenti Orietta Berti, Francesca Somà, Giovanni Truppi e molti altri. Ultimo incontro mercoledì 6 dicembre.

Info e programma: https://fierapiemonteseeditoria.it

Oggi, domenica 3 dicembre, a Chiusa di Pesio, torna “Nel paese incantato”. Dal mattino al tramonto, la magia del Natale trasformerà il caratteristico centro storico del paese in un paesaggio fiabesco, indimenticabile. I visitatori troveranno fantastiche iniziative ad accoglierli: musica, street food, mercatino a tema, Babbo Natale e la Regina delle Nevi, attrazioni, arte, artigianato, antichi mestieri, animazioni per bambini e ragazzi e gli immancabili presepi alla finestra nel Ruset. Sarà possibile visitare il Complesso Museale Cav. Giuseppe Avena. I bambini potranno incontrare Babbo Natale e la Regina delle Nevi e divertirsi con la caccia al tesoro sensoriale. Durante la giornata sono previsti: sculture in legno, spettacolo di falconeria, l’intrattenimento itinerante di Prismabanda, il concerto della Banda Musicale “Guido Vallauri” di Chiusa di Pesio, gli zampognari e la musica della Bandaquadra. Pranzo in via Roma con i piatti realizzati dalla Pro Loco Turismo in Valle Pesio. Tante leccornie riempiranno di gusto e profumi l’intero percorso ricco di stand: vin brulé, cioccolata calda, tè, panettone e caldarroste. Alle 16.30, in piazza Cavour, lo spettacolo “Magia in sogno” condurrà i visitatori in un affascinante viaggio tra bellezza e magia, per tutte le età. All’imbrunire verrà acceso il nuovo albero cucito a mano dal gruppo “Filo che passione”.

Info: www.comune.chiusadipesio.cn.it

Limone Piemonte inaugura il mese di dicembre ospitando per due fine settimana consecutivi i mercatini dell’artigianato a tema natalizio. In questo fine settimana e nel ponte dell’Immacolata, dall’8 al 10 dicembre, si potrà pregustare l’atmosfera di Natale passeggiando tra i profumi, le luci e i colori delle bancarelle allestite nel centro storico, che proporranno prodotti di artigianato, dolci della tradizione natalizia, addobbi, decorazioni e tante idee regalo.

Il mercatino, dislocato lungo via Roma e in Piazza San Sebastiano, sarà operativo dalle 9.30 alle 19.30. Info: www.limoneturismo.it

A dicembre torna a Treiso il Piccolo Emporio di Natale. Questa domenica, 3 dicembre, il Centro Culturale Don G. Flori ospiterà, artigiani, creativi e giovani aziende da tutto il Piemonte, sapientemente selezionati per la bellezza e la bontà dei loro prodotti, che proporranno meravigliosi regali e idee perfette per Natale (e non solo). Sarà un momento di convivialità, dall’atmosfera tipicamente natalizia, una giornata in cui si potrà scegliere ed acquistare un pensiero per i vostri cari, o per voi stessi. Dall’abbigliamento alla cosmesi, dai prodotti enogastronomici all’home decor, un’ampia selezione di prodotti artigianali unici.

Appuntamento a Cuneo con IlluminaNatale fino al 7 gennaio. Mercatini dell’artigianato, visite guidate e laboratori per bambini, giri in carrozza e foto con Babbo Natale, spettacoli al teatro Toselli e tanto altro. Oggi, 3 dicembre, in occasione della festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, dalle 10 in via Roma, angolo Piazza Galimberti, sono in programma l’esposizione di mezzi e attrezzature di soccorso, breve saggio professionale e manovre simulate di intervento, percorso ludico per bambini “Pompieropoli” a cura del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo

Anche quest'anno tornano i mercatini di Natale a Cuneo a cura del "Made in Cuneo", che da anni organizza eventi dedicati all'handmade e all'artigianato. Questo fine settimana l'esposizione sarà ospite del Salone Rosso dell'asilo cattolico di Cuneo sito in via Alba 30. Una giornata di market al caldo per poter curiosare e scegliere idee regalo uniche e originali dalle 10.30 alle 19.30.

Info e programma completo: www.cuneoilluminata.eu

È ormai tutto pronto, a Paesana, per la prima edizione del “Mercatino Natalizio”, che questa domenica animerà e affollerà le strade e le piazze di Borgo Santa Maria. La grande area espositiva si svilupperà su Piazzetta Reinaud, Piazza Vittorio Veneto, Via Po e Piazza Statuto. Sono previste, sin dal mattino, bancarelle di artigianato, handmade e prodotti tipici, oltre agli stand gastronomici. Al mattino si esibiranno in concerto “Le giovani voci del Monviso”, mentre Veronica Gnola curerà il laboratorio “I musici di Babbo Natale”. Al pomeriggio, invece, attività per bambini con l’Oratorio di Paesana, spettacolo di magia con il Mago Trinchetto, concerto della Banda musicale di Paesana e del coro dell’Università di Valle ed esibizione di uno zampognaro che, a spasso per le vie e le piazze del mercatino, saprà ricreare con il suono del suo strumento la tradizionale atmosfera natalizia.

Nel salone parrocchiale di Santa Maria verrà allestito il “Paesana bricks expo”, con una grande esposizione di opere realizzate con i mattoncini Lego. Durante tutto l’arco della manifestazione i bambini saranno accolti all’interno della casa di Babbo Natale e dei suoi elfi. Sarà presente anche uno stand truccabimbi a cura della Croce Rossa Paesana. Possibilità di cimentarsi nel “battesimo della sella” a cura di Fly Ranch o di fare un giro per le vie del paese a bordo di una carrozza.

Info: www.paesana.it

A Scarnafigi si prospetta un fine settimana ricco di eventi in programma, tra canti, musica e sport, in attesa del Natale 2023. Oggi, domenica 3 dicembre, le strade del concentrico saranno invase dal fiume colorato dei partecipanti al “Fitwalking di Natale”, camminata non competitiva per tutti gli appassionati, con partenza alle 9.45 da piazza Renato Beccaria. Alle 12.30, si pranzerà nel palatenda di piazza Don Dao, con un ricco menù a base di polenta e salsiccia e polenta concia. Dal mattino, a partire dalle 8.30 sino alle 16.30, in piazza Vittorio Emanuele, ci saranno anche le bancarelle del Mercatino di Natale e la Casa di Babbo Natale, con il truccabimbi e i laboratori natalizi per i più piccoli a cura dell’associazione Empatia. Alle 14.30, sempre in piazza Vittorio Emanuele, da non perdere è il concerto di Natale della corale scarnafigese “Bimbi in Canto” che proporrà vari pezzi della tradizione popolare.

Info: www.facebook.com/Impegno.per.Scarnafigi

Nel borgo antico di Verzuolo questa domenica tornano i Mercatini della Villa, evento collegato con Manta, che nelle stesse ore organizza una simile iniziativa per le vie del centro. Il Trenino di Babbo Natale unirà le due località, permettendo ai presenti di spostarsi in pochi minuti tra i due mercatini. In via Castello e piazza Buttini sarà allestita un’area espositiva con hobbisti, artigiani, prodotti enogastronomici del territorio e tante idee regalo da mettere sotto l’albero. Qui si potrà anche visitare il Villaggio di Babbo Natale, con la casetta di Santa Claus, e tentare la fortuna al banco di beneficenza. Saranno allestiti un castello gonfiabile, un’area con giochi e laboratori e si alterneranno per le vie del borgo concerti e spettacoli a tema natalizio con gli Allegri Sognatori e la Jingle Band. In piazza Martiri, dalle 10, gran divertimento con le Crazy Bike di Pongo. Nella stessa piazza, giochi in legno e postazione per preparare la letterina per Babbo Natale (in compagnia degli elfi). Palazzo Drago ospiterà dalle 9.30 il tradizionale mercatino solidale e il mercatino Vinted. Il Castello sarà accessibile, su prenotazione. La postazione “Mangia&Bevi” curata dalla Pro Villa in piazzetta Ala, in collaborazione con i Ciat ca rampignu, permetterà ai partecipanti di deliziarsi con un’ampia scelta di specialità gastronomiche: polenta con spezzatino e formaggi, insalata russa, patatine fritte, ma anche caldarroste e frittelle di mele. Bevande: birra artigianale, bombardino, cioccolata calda, tè caldo, vin brulè. Info: https://villadiverzuolo.it

Oggi a Manta è prevista la manifestazione "Natale sotto il Castello" con animazioni e attrazioni per bambini, mercatino dell'artigiano, degustazione di prodotti enogastronomici del territorio e alle ore 15.30 concerto dei Polifonici del Marchesato presso la chiesa di S. Maria degli Angeli. Info: www.comunemanta.it

Oggi, 3 dicembre, a partire dalle 9.00 presso le antiche vie di Prazzo ritorna il "Mercatino di Natale", una giornata di musica e buon cibo. Alle 9 aprirà il mercatino di Natale presso le antiche vie di Prazzo Superiore. Sarà possibile partecipare al percorso ludico ricreativo in sella con i cavalli de "La Canunia" di Villar San Costanzo e alle 17.30 ci sarà il concerto presso la chiesa di Prazzo Inferiore con i "Gospel Choir Cuneo". Per tutti vin brulè, cioccolata calda e per le contrade Simone Lombardo suonerà la sua cornamusa. Sarà possibile pranzare e cenare su prenotazione presso i ristoranti convenzionati. Info e locandina: www.vallemaira.org/eventi/mercatino-di-natale-a-prazzo

Questa domenica, la Proloco di Farigliano invita alla tradizionale Fiera dei Puciu e di San Nicolao, una giornata di festa accompagnata dal profumo e dal sapore della "minestra degli uomini", tipico minestrone con trippa e ceci che verrà distribuito a tarda mattinata.

Apertura e inaugurazione alle 11, a partire dalle 11.45 distribuzione del tradizionale minestrone di trippa e ceci, alle 14 caldarroste e vin brulè, alle 15 è in programma il Gioco delle Bije, disfida tra sole donne. Per tutta la giornata: "Edifici e non solo" e "Universi Paralleli": mostre illustrative presso la Biblioteca e la Torre civica, visite guidate alla parrocchia di S. Giovanni e cappella di S. Nicolao, mercato tradizionale e prodotti tipici, esposizione trattori d'epoca, street food. Con la partecipazione della Corale "I Gat Ross" e con le sculture di legno di Barba Brisiu.

Info: www.facebook.com/prolocofarigliano

A Saluzzo sabato, a partire dalle ore 16.45 in piazza Vineis, arriverà un’incredibile e curioso stormo di cigni. Ritorna la compagnia Teatro per Caso che presenterà la performance “World of Wonder”. Le ali meccaniche dei maestosi cigni create, progettate e costruite dalla compagnia, sono in grado di raggiungere un’apertura massima di 5 metri. Saranno 80 minuti di poesia, abilità e sogni. Dalle 17.30 è prevista l’accensione delle luci natalizie e del grande albero del Natale

Info: https://visitsaluzzo.it

Oggi, dalle 13.30, si terrà a Vicoforte la camminata degli Elfi organizzata dall’associazione di commercianti “Noi di Vicoforte”. Prenotazione obbligatoria. Per tutti i partecipanti vin brulè, cioccolata calda e una sorpresa direttamente da Babbo Natale. Info: pagina Facebook “Noi di Vicoforte”.

Questa domenica dalle 15.00 alle 19.00, presso la Sala Barbero del Castello dei Principi d'Acaia di Fossano, verrà allestito a cura dei borghi cittadini un suggestivo "Presepe vivente rinascimentale" con figuranti in costume di metà '500, accompagnamento di letture di brani e poesie e banchetti con le immancabili dolcezze natalizie. Info: www.visitcuneese.it/fr/dettaglio-evento/-/d/presepe-vivente-rinascimentale

Sempre a Fossano nelle giornate di oggi, 10 e 17 dicembre in Largo Eroi - Bastione del Salice si potrà festeggiare con tanti dolcetti offerti dalle industrie dolciarie fossanesi e gustose bevande calde. Ad attendere i visitatori anche la casetta di Babbo Natale dove i bambini potranno imbucare le loro letterine. Questa domenica alle 16.00, grande festa di accensione delle luci e dell'albero di Natale con gli Sbandieratori e Musici dei Principi d'Acaja.

Info: www.visitcuneese.it/fr/dettaglio-evento/-/d/babbo-natale-a-fossano

A Boves anche quest'anno si rinnova l'appuntamento natalizio con Babbo Natale Bovesano, un evento imperdibile per tutte le famiglie e per coloro che vorranno approfittare del grande mercatino dell’artigianato per fare i regali ad amici e parenti.

Questa domenica e il 10 dicembre il magico villaggio degli elfi prenderà vita per la gioia di grandi e piccini a partire dalle ore 9. L’Ufficio postale, la Miniera, la Fabbrica dei Giochi, il Distributore “Heart Power”, la Slitta, il Laboratori degli Elfi, la Carrozza dei cavalli e Babbo Natale in persona.

Il grande Mercatino dell’Artigianato si terrà in piazza Italia e in via Roma.

L’animazione a cura del “Teatro degli Episodi” intratterrà grandi e piccini trasportando tutti nella vera magia delle feste. Non mancheranno gli appuntamenti golosi da gustare nell’Osteria di Rudolf, dal Ristorante La Vigilia e dalla Taverna degli Elfi. A partire dalle 12 aprirà anche la Locanda del Villaggio dove poter approfittare di deliziosi piatti da gustare nel salone riscaldato. Tantissimi appuntamenti animeranno le giornate al villaggio degli elfi tra musica e divertimento, dai ragazzi dell’Istituto “Sebastiano Grandis” in veste di truccabimbi e animatori, alla musica a cura dell’Istituto civico musicale di Boves al battesimo della sella” con la scuderia “La Quercia” di Boves. Per la sola giornata di oggi, sin dalle 9, presso l’ex Confraternita Santa Croce in via Roma ci sarà il Mercatino dei bambini e, dalle 17 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, il concerto di Natale diretto da “Sun Chorus”. Info: www.comune.boves.cn.it, altre iniziative su: www.facebook.com/comunediboves

Questa domenica appuntamento con Accendiamo il Natale a Peveragno. In piazza Pietro Toselli, dalle 14.30 sono in programma mercatini di Natale a cura del Circolo S.Elmo, passeggiata sui pony, Babbo Natale che aspetta i più piccoli nella sua casetta, incontro con gli alpaca, esibizione delle Majorettes Scarlet Stars, distribuzione di mundaj e vin brulè, musiche e racconti natalizi e cioccolata calda e merenda per i bambini. Alle 17.00 ci sarà la premiazione della 15° esposizione dei Presepi, alle 17.30 si accenderanno le luminarie natalizie. Presso "A LA SOUSTA" dalle 15.00 alle 18.00, si potranno visitare due mostre straordinarie con inaugurazione.

Info: https://comune.peveragno.cn.it





Fino al 17 dicembre Santa Claus trasferisce il suo quartier generale nel castello di Govone, trasformato in succursale di Rovaniemi. Elfi indaffarati alle prese con gli ultimi preparativi, musica e installazioni luminose animeranno le sale e il parco circostante per la 17esima edizione del Magico paese di Natale. Il parco e il belvedere del castello accoglieranno una stella cometa di ben 17 metri, la slitta con le renne, e la cornice per i selfie: le spettacolari installazioni tridimensionali animeranno un luogo incantato che vivrà anche con il calare del buio. Negli interni verrà allestita la casa di Santa Claus, con spettacoli, musica e animazione per un’atmosfera ispirata alla magia delle feste. Per i più piccoli sarà così possibile incontrare Santa Claus ed entrare a far parte della sua corte. Non solo: le sale di Casa Savoia trasporteranno i visitatori in un viaggio a ritroso nei secoli alla scoperta delle tradizioni natalizie del passato. Un punto di vista nuovo per ammirare in una veste inedita gli ambienti ottocenteschi perfettamente conservati.

Biglietti e prenotazioni disponibili sul sito www.magicopaesedinatale.com

La Fèra di Cubiòt, l’evento tradizionale di Santo Stefano Belbo, è in programma per oggi, domenica 3 dicembre. L’inaugurazione ufficiale alle 10.30, accompagnata dalla presenza della Filarmonica Sanstefanese, darà il via a una giornata interamente dedicata alla riscoperta e alla celebrazione delle tradizioni locali. I visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle e gli stand, deliziandosi con le prelibatezze enogastronomiche e facendo acquisti nei negozi che per l’occasione resteranno aperti. Non mancheranno le visite alle macchine agricole e la possibilità di assaporare caldarroste e i deliziosi biscotti Cesarini. La proloco proporrà ai visitatori un menu corroborante a base di polenta e salsiccia, polenta concia, cioccolata calda e Barbera d’Asti. Radio Vallebelbo, che trasmetterà per tutto il giorno in diretta, mentre il gruppo “The Cif” riempirà l’aria di musica dal vivo con allegria e ritmo. Gli sbandieratori del Borgo di Santa Rosalia di Alba intratterranno con le loro abili esibizioni, aggiungendo un ulteriore tocco di folclore allo spettacolo. Camminando per il paese sarà possibile incontrare il bacialè, figura storica che un tempo mediava gli interessi dei giovani in cerca di matrimonio. Alle 15.00, inoltre, presso l’Auditorium della Fondazione Cesare Pavese si terrà il convegno “Spighe Verdi e la tutela del territorio del Moscato d’Asti DOCG”. Info: www.facebook.com/Comune.Santo.Stefano.Belbo

Spettacoli e musica

La rassegna "Domenica musica!" a cura della Fondazione Fossano Musica, continua oggi alle 11.00 presso Palazzo Burgos a Fossano con "A qualcuno piace classica...", Elena Chiaramello in concerto. Virtuosa della fisarmonica, esprime sé stessa in molti generi musicali, dalla classica alla musica popolare. Ingresso gratuito. Info e programma: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/a-qualcuno-piace-classica-1

Questa domenica dalle 16.30 ad Alba presso la sala Abbado del teatro sociale andrà in scena il concerto “Time to celebrate” con trenta coriste e quattro musicisti del Rejoicing Gospel Choir. Ingresso libero, prenotazione consigliata. Al termine aperitivo per festeggiare il 25° anniversario del coro. Info: www.rejoicingospel.org e www.facebook.com/rejoicingospel.org

A Belvedere Langhe oggi alle 18 è in programma il Concerto di Natale Melodia e poesia nei compositori italiani. Soprano Maria Rosa Bersanetti, pianista Giancarlo Cocozza, librettisti Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, presentazione dei compositori e dei poeti Ilva Fontana. Ingresso libero.

Seguirà la festa degli auguri di Natale con Pizza Party offerto dai volontari Del Centro. Appuntamento presso il Buddha Meditation Center in via Donadei 8.

Info: https://langhe.net/evento/concerto-di-natale-03-12-23

Oggi a Saliceto, alle 17.30, nella Sala Polivalente del Comune, secondo appuntamento di «Divina in blue», dedicato al Purgatorio di Dante abbinato alle musiche di George Gershwin. Giannino Balbis (ex docente, poeta, saggista) e Alessandro Collina (jazz pianist di fama internazionale) daranno vita ad un reading poetico-musicale, ovvero ad uno spazio di lettura e ascolto, incentrato sulla seconda cantica della Divina Commedia, abbinata, come detto alle musiche di George Gershwin. Al termine del reading si aprirà un libero dibattito su Dante, la Commedia e la musica di Gershwin, al quale saranno invitati a partecipare i presenti.

A Vicoforte il periodo di preparazione al Natale sarà inaugurato questa domenica alle 18 dal concerto del Coro delle Voci Bianche della Scuola Comunale di Musica di Mondovì, diretto da Maurizio Fornero, e accompagnato dall’organista Alberto Rainetti. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’Academia Montis Regalis, come i successivi appuntamenti musicali in cartellone, che si svolgeranno tutti in Basilica.

Info: www.facebook.com/santuariodivicoforte

Oggi, domenica 3 dicembre, alle 16 a Casa Francotto di Busca un evento musicale con Angelo De Leonardi baritono e Pierluigi Ostuni tiorba e chitarra, accompagnerà la visita alla Mostra “L’altra metà’. La donna nell’arte. Da Artemisia Gentileschi a Marina Abramovic”.

Info: https://casafrancotto.it

Questa domenica alle 18.00 e in replica alle 21.00, presso il Monastero della Stella a Saluzzo, "Jingle Jazz Show - il concerto dell'Avvento natalizio Saluzzese dal sapore di jazz" con brani interpretati dall'accattivante voce del cantante genovese Naim Abid. Lo spettacolo “A swinging Christmas” comprende alcuni dei grandi classici del repertorio natalizio interpretati in chiave swing, con alcune ballad e qualche brano fuori dagli schemi. Info e biglietti: www.monasterodellastella.it

A Busca oggi, 3 dicembre, l’associazione di cohousing Andirivieni propone, nel proprio salone, uno spettacolo dal titolo “La storia di Lucia”, incentrato sulla figura dell’attrice e partigiana antifascista Lucia Sarzi. Lo spettacolo, messo in scena dalla cantautrice Lalli e dal musicista Stefano Giaccone, esplora i documenti, i luoghi e le voci che hanno fatto di Lucia Sarzi una donna appassionata e coraggiosa, nonché modello di emancipazione ma anche vittima di pregiudizi. Lo spettacolo avrà inizio alle 18, ad ingresso libero, nella sede di Andirivieni in viale Padre Angelico da None, 4.

Info: www.facebook.com/andirivienicohousing

Le più belle colonne sonore eseguite da due formidabili musicisti e i brani più celebri cantati da una grande voce. Il “Trio Ensemble d'Autore” si esibirà oggi, domenica 3 dicembre, a Borgo San Dalmazzo con “Ciak... si canta”: Fabrizio Pepino al pianoforte e Vera Anfossi al violino accompagneranno il tenore borgarino Michelangelo Pepino. Appuntamento alle 21 all'Auditorium borgarino, nell'ambito dei festeggiamenti della 454^ Fiera Fredda. Entrata libera fino ad esaurimento posti. Info: https://fierafredda.it