Calcio Serie D: la capolista Alcione Milano passa a Bra, giallorossi sconfitti di misura

Si ferma dopo sette turni la serie positiva del Bra, sconfitto al Bravi dalla capolista Alcione Milano. Partita ben giocata dai giallorossi di Floris, piegati da un gol di Manuzzi a poco più di dieci minuti dal termine.

LA CRONACA

Primo brivido al 3'. Daqoune ci prova dal limite dell'area, Agazzi blocca centralmente. Lo imita poco più tardi Marchisone che si fa respingere un tiro da posizione invitante. Floris costretto al cambio al minuto 28. Giallombardo, toccato duro, non ce la fa: al suo posto Matija. Le due squadre non si risparmiano, lottando su ogni pallone, seppur senza creare particolari azioni da gol. Al 41' sventola di Lanzi dalla lunga distanza, Piras alza sopra la traversa. C'è ancora tempo per un tentativo di Musso, fermato sul più bello dopo una giocata personale di Marchisone dopodiché si va a riposo, sul risultato di 0-0.

Marchisone insidioso in avvio di ripresa, complice un'incertezza di Agazzi che rischia di farsi beffare dal rimbalzo del pallone su un tiro senza particolari pretese dell'attaccante giallorosso. Al 57' termina la partita di Gerbino, in campo Tuzza. Il nuovo entrato ci prova subito da lontano, alto. La capolista fatica a trovare spazi e si affida sovente a lanci lunghi su cui la difesa braidese, trascinata da Giorcelli, ha buon gioco. Ghiotta chance per Marchisone al 75', innescato da una sponda aerea di Musso. Agazzi è attento e fa buona guardia sul suo diagonale mancino. L'Alcione Milano trova il vantaggio al 77'. Sugli sviluppi di una punizione di Morselli il pallone arriva a Manuzzi, defilato sulla destra ma pronto a calciare imparabilmente, sul palo più lontano e battere Piras: 0-1. Il Bra non ci sta e reagisce con il solito Marchisone la cui destro a giro lambisce il palo. Le forze dei padroni di casa si esauriscono con il passare dei minuti: dopo 4 di recupero l'arbitro decreta la fine. L''Alcione Milano espugna il Bravi per 1-0.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Piras, Giorcelli, Tos, Ropolo; Mawete (78' Vaiarelli), Gerbino (57' Tuzza), Daqoune, Giallombardo (28' Matija), Magnaldi (87' Fogliarino); Musso, Marchisone. A disp: Steve, Omorogbe, Bosio, Cadoni. All Floris

Alcione Milano (4-3-1-2): Agazzi, Chierichetti, Venturini, Petito, Diop; Bonaiti, Lanzi, Pio Loco Boscariol; Zitti (72' Barbuti); Morselli, Manuzzi (89' Battistini). A disp: Gueye, Palma, Tucci, Caremoli, Piccinocchi, Battistini, Lombardo, Ciappellano. All Cusatis

Gol: 77' Manuzzi

Ammoniti: Bonaiti, Petito, Mawete, Musso, Tos, Marchisone

Espulsi:

Arbitro: Ciro Aldi di Lanciano, assistenti Vincenzo Pallone di Vicenza e Luca Zanin di Vicenza