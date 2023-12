Alla Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo arriva "La via della felicità"

Martedì 5 dicembre il Gruppo La Via della Felicità di Cuneo - attivo da diversi anni nel capoluogo e in provincia - sarà presente alla 454^ Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo.

In una delle giornate in programma, ricche di manifestazioni, eventi culturali, musica e ottima enogastronomia, i volontari distribuiranno in omaggio al pubblico una guida intitolata La Via della Felicità. Si tratta di un libretto scritto da L. Ron Hubbard contenente 21 buone pratiche interamente basate sul buon senso, per migliorare la qualità della vita.