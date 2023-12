Pesante sconfitta per la Lpm Bam Mondovì, che a Lecce è stata battuta per 3-0 dalla Narconon Melendugno. Pumine poco incisive. fragili in difesa e in cabina di regia.

Alla pessima prestazione delle monregalesi, fa da contraltare l'ottima serata della formazione salentina, trascinata dai colpi di Sara Stival, autrice di 23 punti e dall'ottima distribuzione attuata da Valeria Caracuta. Ecco il video con la MVP Sara Stival: