Volley A1F. Cuneo, che scoppola nella capitale: le Gatte perdono 3-1 a Roma

Brutto scivolone per la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo che torna da Roma senza punti.

Nel primo set cominciano bene le cuneesi per poi farsi raggiungere con qualche ingenuità, ma la reazione arriva forte e chiara e le ragazze di Bellano con una grande prova di carattere portano a casa il primo set 18 a 25.

Il secondo set parte in rincorso per le gatte che non riescono mai ad agguantare le padrone di casa. Le ragazze di Bellano sono irriconoscibili, non sono mai entrata in partita in questo secondo parziale. Continua la crisi e lo smarrimento di Cuneo che regge sino al 6 pari, ma poi lascia campo alle avversarie trascinate da Rivero senza mai riuscire a reagire.

E anche il terzo set scivola via facilmente per Roma Volley. Cuneo ritrova un po’ di orgoglio nel quarto parziale, ma è troppo tardi e grazie anche un pizzico di fortuna Roma chiude questo importante scontro diretto che la porta davanti proprio alle gatte.

Occasione mancata da Cuneo che ora ha di fronte il difficile match con l’Allianz Vero Volley al palazzetto dello sport di San Rocco domenica prossima, 10 dicembre, alle ore 17.

Giulia Melli (Roma Volley), Mvp del match: “Questi sono davvero 3 punti importati per noi. Essere adesso sopra in classifica è bel regalo che fa bene all’umore visto che in palestra ci stiamo allenando molto e stiamo faticando parecchio per trovare quella continuità che finalmente oggi si è vista”.

Questo invece il commento di Serena Scognamillo (Honda Olivero S. Bernardo) a fine partita: “Sicuramente così non è sufficiente, la partita di oggi ce l’ha dimostrato. L’approccio è stato migliore rispetto ad altre gare, ma nel 2° e 3°set c’è stata una differenza di livello tra noi e loro che non rispecchia la realtà. Io penso che noi siamo la squadra che abbiamo fatto vedere nel 1° set. Nel 4° set c’è stata una reazione, sicuramente loro hanno preso più fiducia avendogli lasciato spazio nei set precedenti; noi abbiamo lottato fino alla fine, ma non è bastato. Sicuramente dobbiamo andare ad analizzare cosa è successo nel 2° e 3° set che ha permesso loro di vincere e a noi di non portare a casa la gara.”

IL MATCH

Bellano schiera Adelusi (9) opposta a Signorile (13), Haak (17) e Stigrot (8)schiacciatrici, Sylves (7) e Molinaro (21) al centro, Scognamillo (15) libero. Coach Cuccarini risponde con Bechis in regia, Bici opposto, al centro Correa e Ciarrocchi, in banda Melli e Rivero, libero Ferrara.

Il match parte con il servizio di Rivero che mette in difficoltà la ricezione cuneese (2-0), ma alcune imprecisioni in prima linea delle padrone di casa permettono alle gatte di trovare il pareggio (3-3). Le wolves rispondono colpo su colpo e grazie a Melli mettono la freccia(5-4), ma il primo tempo di Signorile-Sylves raddrizza la rotta per le ospiti piemontesi. Botta e risposta, poi Cuneo trova il sorpasso grazie ai muri di Molinaro e Signorile (6-8), che costringono coach Cuccarini a interrompere il flusso del gioco. Rientrano in campo con rinnovata energia le biancorosse che agganciano l’8-12;sul 12-12 Coach Bellano richiama le sue ragazze per il time out. Adelusi risolve la situazione e permette alle sue di prendere fiato (12-13). Entra nel tabellino Scognamillo che fa punto con una ricezione che finisce direttamente nel campo avversario (14-14). Adelusi risolve uno scambio interminabile e portale compagne sul 16-17. Sul 16-18 Cuccarini chiama a colloquio le sue. Sul 19-16entra Valoppi per Melli, ma le padrone di casa non riescono ad abbattere il muro cuneese. Dopo uno scambio lunghissimo con salvataggi entusiasmanti da entrambe le parti, le wolves si portano a -2 e Bellano chiama time out. Arriva la risposta di Signorile e compagne che agguantano il 18-23. Chiude il parziale Cuneo con l’attacco di Stigrot (18-25)

Il secondo parziale inizia con un alto tasso adrenalinico e si prosegue punto a punto fino al 5 pari. A segno le attaccanti capitoline che portano la squadra a+2 (7-5). Le ragazze di coach Cuccarini bloccano sul nascere il tentativo di rimonta di Cuneo e sul 9-6 Bellano richiama le sue per il time out. Melli attacca forte e piega le mani del muro cuneese (10-6). +5 per le wolves che non intendono arrestare la loro marcia, per Cuneo entra Kubic, ma è tutto inutile e Roma continua la sua avanzata (13-7). Time out per la panchina di casa e cambio per Cuneo: dentro Hall per Sylves. Entra nel tabellino la statunitense Kubic che sigla il 16-8. Cuneo raggiunge la doppia cifra (17-10) e innesca il tentativo di rimonta. In campo Rosales per le wolves, ma sul 17-13 Cuccarini ferma il gioco e chiama a colloquio le sue. Riacquista fiducia Roma che si riporta sul +6, Bellano giocala carta di Enewonwu ma le giallorosse si affidano a Melli per chiudere il sete suggellare l’1-1 (25-15).

Nel terzo parziale il copione è praticamente identico ai precedenti: si prosegue a braccetto fino al 6-6. Roma trova il break grazie a Rivero dai 9 metri (8-6), poi trova il +3 con Melli. Cuneo prova a rimanere incollata grazie ad Adelusi (8-10), ma la forbice di punti continua ad allargarsi a favore delle padrone di casa (10-13). Rivero particolarmente efficace in prima linea porta le sue a +4 (15-11) e Coach Bellano chiede time out per rimettere in carreggiata il set. Entra Sylves per Molinaro sul 16-11, ma le biancorosse sono in affanno; per inseguire le capitoline si affidano a Kubic e Hall. Entra Tanase per cercare di scuotere la situazione e Cuneo si porta sul 18-13.Roma riconquista il cambio palla e si porta a +7 (20-13). Bellano chiede time out per tentare di ricucire lo strappo. La difesa capitolina è inespugnabile (22-15)e il coach cuneese gioca la carta del doppio cambio: entrano Scola e Enweonwu per Adelusi e Signorile. Cambio anche per la panchina di casa: rientra Valoppi per Melli al servizio, che manda in confusione la ricezione cuneese. Rivero si fa sentire in posto quattro e conquista il set point (24-16). Il parziale è segnato dal muro di Correa che porta in vantaggio le sue compagne: 25-17.

Le wolves entrano in campo con la grinta di chi vuole chiudere a tutti i costi il match e conquistare 3 punti fondamentali per risalire la classifica. Cuneo impone il proprio ritmo di gioco fin dal primo minuto e aggancia subito l’1-3. Si procede testa a testa fin all’8-9, poi grazie a Bici le capitoline trovano la parità. Si continua a ritmo serrato, grazie ad Adelusi Cuneo trova il +2 e Coach Cuccarini è costretto a fermare il gioco (11-13). Le gatte approfittano di qualche errore delle wolves e si porta a +3. Sul 15-16 entra Tanase per Stigrot, ma le padrone di casa riescono a impattare grazie a Melli (16-16). Un errore di Adelusi portale wolves in vantaggio e Bellano richiama all’ordine le sue atlete con il time out. Le capitoline vogliono accelerare, ma non riescono a sbloccare la situazione che continua in parità (18-18). Correa fa la voce grossa a muro e porta le sue al +2 (21-19); Bellano chiama quindi time out. Sul 21-20 entrano Valoppi per la panchina di casa e Kubic per le biancorosse. Ritrovata la parità(21-21), Coach Cuccarini si vede costretto a fermare il gioco. Sul 22-22 entra Scola al servizio per Signorile, ma l’errore in battuta fa avvicinare le capitoline al match point. Bici sfrutta un mani out e regala il 24-22 alle compagne. Le gatte conquistano il 24-24 grazie ad una super fast di Hall. Sul 25-24rientra Melli e l’ace di Rivero suggella la vittoria finale per le padrone di casa (26-24).

ROMA VOLLEY CLUB – HONDA OLIVERO S. BERNARDO CUNEO (18-25 / 25-15 /25-17 / 26-24)

ROMA VOLLEY CLUB: Bechis 2, Bici 21, Rucli ne, Correa 10, Melli 16,Rivero 14, Ferrara (L), Schwan ne, Valoppi, Madan ne, Muzi ne, Ciarrocchi 8. All. Cuccarini

HONDA OLIVERO S. BERNARDO CUNEO: Signorile 2, Adelusi 17, Haak 7, Stigrot 15, Sylves 5,Hall 9, Scognamillo (L), Tanase, Scola, Kubik 3, Molinaro 4, Enweonwu, Ferrarione, Thior ne. All. Bellano, vice all. Aime.

ARBITRI: ARBITRO 1: CappelloGianluca | ARBITRO 2: Cerra Alessandro

NOTE –Spettatori 1150. Durataset: Primo 27′, Secondo 25′, Terzo 26′, Quarto 31’. Totale: 2 ore. MVP Melli (13)

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: 9 muri, 3 ace, 7 errori in battuta, 32% in attacco, 60% (37%) in ricezione.

Roma Volley Club: 9 muri, 3 ace, 7 errori in battuta, 40% in attacco, 49% (32%) in ricezione