Volley A2/F - E' un Puma da dimenticare! Una grintosa Narconon Melendugno rifila un pesante 3-0 alla Lpm Bam Mondovì

Un Puma confuso e poco reattivo rimedia una clamorosa e pesante sconfitta in terra salentina. La Narconon Melendugno, infatti, grazie a una prova di carattere e grande concentrazione è riuscita a infliggere un netto 3-0 alla Lpm Bam Mondovì, apparsa fragile e traballate in tutti i fondamentali.

La vittoria del Melendugno, però, è un giusto premio per l'ottima performance delle padrone di casa, trascinate da una Sara Stival (23) tornata in gran forma e da una Valeria Caracuta pressoché perfetta nello smistamento dei palloni. Il Puma, invece, ha mostrato tutti i suoi limiti, caratteriali e anche tecnici. A parziale attenuante delle pumine ci sono le assenze di Valeria Pizzolato e Laura Grigolo. E' evidente che la coperta è corta e che questa squadra necessità di rinforzi, ma questa è una "partita" che riguarda la società.

PRIMO SET: pumine sullo 0-2, ma che subiscono subito un break da parte delle padrone di casa. Dopo l'ace di Biesso la Narconon si porta sul 4-2. Arriva anche un fallo di posizione per la Lpm. Melendugno grintoso e vantaggio che sale di 4 lunghezze sull'8-4. Le pumine si rifanno sotto e dopo la pipe di Sali Coulibaly ritrovano la parità sul 12-12. Nuovo break per le salentine, anche grazie a un ace di Stival. Narconon sul 15-12 e coach Gazzotti chiama il primo time-out dell'incontro. Il vantaggio delle padrone di casa sale a +4 punti sul 20-16. Il Puma alza il muro e riduce le distanze. Sul 21-20 è coach Napolitano a chiamare il time-out. Al rientro in campo arriva il punto della parità, 21-21. Ancora salentine che provano lo scatto decisivo, andando a condurre 23-21. Time-out chiamato da coach Gazzotti. Arrivano due set-point per la Narconon, avanti 24-22. Sul 24-23 coach Napolitano cerca di spezzare il ritmo chiamando il time-out. Al rientro in campo si torna in parità, 24-24. Melendugno non molla e trova i due punti che servono per chiudere il primo set sul 26-24.

SECONDO SET: Biesso mette a terra il primo punto. Controsorpasso Lpm e punteggio di 2-5. Break conquistato dalle padrone di casa e risultato che torna in parità sul 5-5. La Narconon torna a spingere e si porta sul 9-7. Time-out chiesto da coach Gazzotti sul 14-12. Si torna in campo e anche in parità, 14-14. Buon momento delle pumine, che dimostrando maggiore concentrazione conquistano altri due punti. Time-out chiesto da coach Napolitano sul 14-16. La Narconon torna a spingere e le distanze tra le due squadre si annullano, 18-18. Ancora equilibrio sul 22-22. Time-out chiesto da Gazzotti sul 23-22. Al rientro in campo arriva il punto del 24-22 per due set-point a disposizione delle salentine. L'errore in attacco di Decortes chiude il secondo set sul 25-22.

TERZO SET: padrone di casa che partono bene anche nel terzo set e vanno a condurre 4-1. Time-out chiesto da coach Gazzotti sul 5-1. Le pumine non escono dall'impasse e sul 15-8 la panchina monregalese si gioca il secondo time-out. Il Melendugno continua a spingere sulle ali dell'entusiasmo e si porta sul 21-12. Arrivano addirittura 10 match point sul 24-14. Alla prima occasione arriva il punto che chiude set e match sul 25-14.