Volley A2/F: Melendugno-Lpm Bam Mondovì 3-0, Agata Tellone: "Dispiace per i nostri tifosi" (VIDEO)

La Lpm e alcuni Ultras Puma accanto allo striscione per la piccola Chloe

Pessima prestazione da parte della Lpm Bam Mondovì, che nel Salento ha conosciuto una sonora e pesante sconfitta per 3-0, subita ad opera di una determinata Narconon Melendugno. Un passo falso inatteso e che sorprende soprattutto per le modalità con cui è scaturito: pumine fallose, poco reattive e con grosse fragilità difensive. Alla fine della gara volti scuri nel Puma e squadra che è andata comunque a ringraziare i tifosi che erano giunti dal Piemonte, percorrendo più di 1200 km.

Emozionante il momento in cui squadra e tifosi si sono riuniti accanto allo striscione che riportava il saluto alla piccola Chloe, il piccolo angelo, così come recitava lo striscione, volato in cielo nel giorni scorsi e che era entrata nei cuori anche degli Ultras Puma.

Tornando al match, vi proponiamo l'intervista con il libero della Lpm Agata Tellone, che ai nostri microfoni ha fatto fatica a trovare le cause di questa inattesa debacle in campionato: