Volley A2M. Siena-Cuneo 2-3, Matteo Battocchio: "Di nuovo a punti in trasferta, non siamo poi così male" (VIDEO)

È un Matteo Battocchio soddisfatto, ma rigido e controllato quello che analizza a fine partita la vittoria dei suoi ragazzi contro Siena: "È stata una partita molto bella ed emozionante. Importante vincere il secondo set, poi loro ci hanno messo in difficoltà, ma nel tie break abbiamo accettato la battaglia e ne siamo venuti fuori".

Il tecnico sottolinea alcuni punti fondamentali dell'incontro: " Due cose importanti: cinque giocatori sono andati in doppia cifra e questo è grandioso. Il secondo aspetto è che andiamo di nuovo a punti in trasferta, e farli contro squadre importanti ci dice che non siamo poi così lontani da loro. Certo, ci sono cose che dobbiamo fare meglio, ma fa parte del processo di crescita che darà i frutti più avanti".

Infine, uno sguardo alla partita di giovedì sera con Reggio Emilia: "Sarà una gara difficile, Reggio è una squadra che in questo momento sta giocando molto bene, con un opposto stratosferico e un ottimo allenatore. Avremo bisogno dell'aiuto del pubblico"