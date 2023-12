Volley A2M. Cuneo prima domina poi soffre, ma alla fine vince un importante tie break a Siena

Cuneo domina la prima parte della gara, poi subisce il rientro in partita dei padroni di casa che trovano nel cambio Milan-Tallone la carta vincente, ma infine è brava a dominare un tie break a senso unico. Finisce 2-3 (19-25/22-25/25-21/25-22/10-15) per la Puliservice Acqua S.Bernardo il confronto del Palaestra contro la Emma Villas Siena.

A fare la differenza sono stati il grande muro di Cuneo, puntuale nei momenti importanti, oltre agli ottimi break che la squadra ha saputo costruire nei turni della P1 piemontese. Il servizio di Daniele Sottile ha sistematicamente messo in difficoltà la seconda linea toscana che in questa rotazione ha spesso perso contatto con gli avversari.

Buona la prova di capitan Iacopo Botto al servizio, un po' meno in attacco. Fondamentale nel quale si è distinto, oltre all'opposto Jensen nei primi due set ed anche nel tie break, il giovane Mattia Gottardo che coach Matteo Battocchio ha chiamato in pianta stabile a sostituire Andreopoulos nel quarto e quinto set.

Su tutti il maggior plauso a nostro avviso va dato al giovane libero Matteo Staforini, autore di strepitose difese che hanno permesso importanti break.

Dall'altra parte della rete buona prova del regista Nevot, ma soprattutto dell'ex cuneese Tallone il cui ingresso ha dato una svolta in positivo ad un match fino a quel momento deficitario per la Emma Villas

Due punti importanti per Cuneo, che continua quindi la scalata verso la parte alta della classifica. Giovedì sera (ore 20.30) al palasport di san Rocco Botto e compagni avranno un'altra opportunità da sfruttare nel turno infrasettimanale contro Reggio Emilia

IL MATCH

Primo set nel quale Siena ha patito parecchio la P1 di Cuneo, e nel finale il turno al servizio di Codarin che ha risolto i giochi. Emma Villas subito in vantaggio 3-0, Battocchio che ferma il gioco e riordina le idee ai suoi. I biancoblu pareggiano immediatamente (3-3), poi si va avanti di pari passo fino allo strappo piemontese che arriva a metà parziale propiziato proprio dal turno al servizio del palleggiatore cuneese: Sottile cerca ripetutamente Milan, la sua ricezione va in confusione e l'attacco toscano diventa preda del muro piemontese. Due falli di seconda linea fischiati a Krauchuk, un'invasione di Nevot ed il muro di Botto portano la Puliservice avanti 15-20. Graziani esaurisce i suoi due time out, l'Emma Villas reagisce e si porta a -1 sul 19-20, attacco di Milan. Va al servizio Codarin: Jensen fin attacco firma il 19-22, poi ci sono tre aces consecutivi del centrale pimontese che consegnano a Cuneo il primo set (19-25).

Cuneo vola sulle ali dell'entusiasmo e domina in lungo ed in largo il secondo set, subendo il ritorno degli avversari solo a metà parziale propiziato da un turno in battuta di Copelli. Puliservice subito avanti di tre punti (2-5), che diventano 4 sull'attacco schiacciato fuori da Trillini sull'8-12. Qui c'è l'unico momento favorevole ai toscani: va al servizio Copelli e Siena recupera passando dal 14-15 fino al 17-15. Il time out di Battocchio ed i suoi tornano a correre: il coach piemontese cambia Andreopoulos con Gottardo, Cuneo impatta 18-18 su errore senese, poi fugge 19-22 su un altra magagna in attacco dei padroni di casa. Un vantaggio che Siena non riesce più a ricucire: chiude la palla messa fuori in battuta da Tallone, entrato nel finale di set a rilevare un Milan in forte difficoltà.

L'ingresso di Tallone fa bene a Siena che impone il proprio gioco nel terzo parziale. Cresce l'attacco dei toscani, mentre il muro di Cuneo non riesce più ad arginare con facilità le bocche da fuoco avversarie. Battocchio riparte con il sestetto titolare richiamando in campo anche Andreopoulos in diagonale con Botto. Emma Villas avanti di due lunghezze sul 9-7, sontuoso muro a uno di Tallone su Jensen, poi fugge 12-9 su ace di Copelli e due altri punti consecutivi propiziati da una pipe vincente di Tallone e dall'attacco di Krauchuk. Sul 16-10, punto di Pierotti, c'è il secondo time out di Battocchio, ma il divario è ormai incolmabile. L'allenatore cuneese cambia Andreopoulos con Gottardo, la squadra recupera un paio di break, ma l'Emma Villas arriva al set ball forte di quattro lunghezze di vantaggio (24-20). Gottardo a muro ne annulla uno, ma Krauchuk mette giù la palla del 25-21.

Nel quarto parziale Battocchio dà fiducia a Gottardo. Un set che va avanti con il sistematico cambio palla fino al 20-20 quando arriva la svolta in positivo per la Emma Villas. Sul turno al servizio di Tallone Cuneo si blocca: due errori di Jensen ed una palla murata a Botto portano i toscani sul set ball, 24-20. Battocchio chiama due time put consecutivi, poi si riprende a giocare, Volpato ottiene il cambio palla ed il neo entrato Cioffi ferma a muro Copelli (24-22). Il centrale senese però non sbaglia la seconda opportunità e manda la partita al tie break (25-22).

Con Gottardo ormai in pianta stabile, Cuneo parte bene nel tie break e si porta avanti 3-5 con il muro di Codarin su Pierotti. L'attacco di Jensen incrementa in vantaggio piemontese (4-7) con la squadra di Battocchio che va al cambio campo sul 6-8. L'ace di Botto riporta a 3 le lunghezze di vantaggio per i piemontesi, l'attacco di Gottardo ristabilisce il +4 sull'8-12. A porre fine alle ostilità un muro di Codarin per il 10-15 cuneese.