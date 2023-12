A Farigliano è arrivato il Grinch, scolpito da Barba Brisiu

"A tutti i Nonsochi, giù a Chinonsò, piaceva il Natale un bel po'... ma al Grinch, che viveva appena a nord di Chinonsò, proprio NO!."

Iniziava così la filastrocca del libro di Dr. Seuss "Il Grinch che rubò il Natale", storia divenuta celebre dal 2000 grazie al film diretto da Ron Howard, poi riproposta in versione d'animazione nel 2018.

Per questo Natale il Grinch ha lasciato Chinonsò per raggiungere Farigliano.

Ieri, domenica 3 dicembre, in occasione della Festa dei Puciu, Barba Brisiu, (all’anagrafe Fabrizio Ciarma), artista della motosega, lo ha scolpito a dimensione umana da un tronco di legno e dipinto.

"Un'opera straordinaria, per la quale ringraziamo Barba Brisiu - il commento dell'assessore Andrea Bertone - Per qualche giorno il Grinch, che ha già visitato anche l'ufficio del sindaco, resterà in comune, poi prenderà parte a diverse manifestazioni natalizie".