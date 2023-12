Torna la “Cinecard over 60” al Cinema Moretta di Alba per il lunedì pomeriggio

Grazie alla collaborazione tra l’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Alba e il Cinema Moretta torna la Cinecard over 60: una serie di proiezioni cinematografiche alle ore 16.00 di lunedì pomeriggio al Cinema Moretta (corso Langhe, 106) per promuovere le occasioni di incontro e di svago, la salute e il benessere psico-sociale della terza età.

L’iniziativa è aperta a tutti, residenti e non, e prevede a partire dal mese dicembre una proiezione cinematografica alle ore 16.00 tutti i lunedì pomeriggio: per gli over 60 che sottoscrivono la Cinecard sarà applicato il prezzo ridotto di 20 euro per 5 film.

Per ulteriori informazioni:

· Cinema Moretta: cinema.moretta@gmail.com

· Centri d’Incontro per Anziani della Città – Ufficio Anziani del Comune di Alba: via General Govone, 11 - tel. 0173 292272