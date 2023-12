Bra, mercatini di Natale a km zero, dove e quando: facciamo un bel riassunto

Ci siamo. Dicembre è arrivato con il suo carico di alberi, lucine e canzoni in loop. Tocca quindi fare un dovuto, quanto necessario, breafing per ricapitolare quali mercatini di Natale saranno messi in piedi a Bra e nei dintorni. Segnate in agenda e via con il tour.

Mercato della Terra. Non è un mercatino, ma c’azzecca perfettamente con il Natale. Il Mercato della Terra di Bra è il luogo giusto dove trovare i migliori regali gourmet. In via straordinaria, domenica 10 dicembre, dalle 8 alle 17, in collaborazione con Ascom eventi in Bra, sotto la storica ala di corso Garibaldi, i numerosi espositori sono pronti ad accogliere visitatori e curiosi con produzioni di assoluta eccellenza ed una sorpresa. Come spiega Renato Maunero: «Per l’occasione, daremo in omaggio la borsa in cotone personalizzata del Mercato della Terra per sensibilizzare i nostri affezionati clienti a non fare abuso di plastica. Vorrei ringraziare gli sponsor attenti al territorio, che ci hanno seguiti nel progetto mercato sostenibile: Bcc Cherarco, Allianz assicurazioni Castellano e comune di Bra». Il Mercato della Terra sposa la filosofia di Slow Food ed è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e da Slow Food Bra al fine di promuovere cibi buoni, perché freschi e genuini; puliti, perché realizzati in modo sostenibile; giusti, perché venduti ad un prezzo che rappresenta una retribuzione corretta del lavoro dei produttori e che, allo stesso tempo, è accessibile a tutti. Che cosa potete trovare? Abbondanza di ortofrutta, confetture, succhi di frutta, formaggi, carne, salumi, olio, pane artigianale, riso, zafferano, vino, nocciole, miele (oh, se li elenchiamo tutti domani mattina siamo ancora qui).

Viale Risorgimento. Drizzate le antenne se avete bambini al seguito, ma pure se non li avete. Da sabato 16 a domenica 17 dicembre torna il Mercatino di Natale di Bra in viale Risorgimento, dove fare overdose di acquisti e di allegria. Si potrà trovare di tutto, dalla valanga infinita di idee regalo, all’atmosfera magica che accenderà persino il cuore del Grinch di turno. Temete l’abbassamento di temperature? Caldarroste con vin brulé e via la paura (e anche il freddo)!