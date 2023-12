Cordoglio ad Alba per la scomparsa dell'avvocato Walter Agnese

Alba piange la scomparsa dell’avvocato Walter Agnese, morto, all’età di 84 anni, figura molto nota del territorio, era cognato del notaio Toppino, è stato vicepretore onorario e assessore comunale dal 1975 al 1980. L’avvocato Agnese lascia la moglie Luciana, i figli Maria, Laura e Lorenzo con Miriam, gli amatissimi Sara e Giacomo.

L'avvocato albese Roberto Ponzio lo ricorda con affetto e particolari inediti: "Se ne va uno degli avvocati più rappresentativi del nostro foro, una figura che ha onorato la toga con impegno e preparazione. Si laureò con una tesi di procedura penale per poi specializzarsi nel campo civile e soprattutto in diritto bancario. Le sue comparse erano autentiche lezioni di diritto. Si caratterizzavano per acutezza di pensiero, articolazione e completezza di argomenti. Non gradiva enfasi, formalismi, toni roboanti e mirava invece alla sostanza delle problematiche e ai valori dei contenuti. Ha formato tanti giovani che hanno tratto dai suoi insegnamenti l'impulso per brillare ora nelle aule di giustizia. Affrontava la vita con sottile ironia che a volte sconfinava in divertenti e formidabili battute di spirito".

Stasera, lunedì 4 dicembre, alle 20.30, sarà ricordato nel Rosario che si terrà nel Duomo in Alba dove, domani, martedì 5 dicembre alle 14.30, sarà celebrato il funerale, partendo dalla Casa di riposo “Ottolenghi” alle 14.15.