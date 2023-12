Gribaudo (PD): “Rimodulazione del PNRR danneggia ferrovie e sicurezza”

“Oggi scopriamo dalle tabelle della Commissione Ue che il Governo ha tagliato risorse sull’ammodernamento anche di infrastrutture strategiche del Paese come la Roma-Pescara, la Napoli-Bari o la Palermo-Catania, guarda caso tutte linee del Centro-Sud. Non verranno, inoltre, spesi 504 milioni previsti nel PNRR per coprire 3.400 chilometri di rete ferroviaria nazionale con il sistema di sicurezza ERTMS per l’alta velocità. Una beffa per tutto il Paese, a meno di una settimana dal tragico incidente avvenuto in Calabria”, ha dichiarato Chiara Gribaudo, vicepresidente del PD.